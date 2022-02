Unterallgäu

vor 55 Min.

Das Unterallgäu gibt besonders viel für Schulen aus

Die Beruflichen Schulen in Bad Wörishofen sind eine von zwei kommunalen Schulen des Landkreises. Dieser muss nicht nur für ihren Unterhalt aufkommen, sondern auch für die Personalkosten.

Plus Seine Schulen sind dem Landkreis lieb – und teuer. Dass die Ausgaben dafür weit über dem bayerischen Durchschnitt liegen, hat mit einer Besonderheit zu tun.

Von Sandra Baumberger

Dass Bildung wertvoll und deshalb teuer ist, bekommt kein anderer Landkreis in Bayern so deutlich zu spüren wie das Unterallgäu: Es gibt für die hiesige Schullandschaft pro Einwohner rund 57 Prozent mehr aus als im bayernweiten Durchschnitt. In der jüngsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses erläuterte Kreiskämmerer Sebastian Seefried, woran das liegt.

