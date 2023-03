Grüne wollen Unterallgäuer Kreishaushalt nicht zustimmen

Der Kreisausschuss hat dem Kreistag empfohlen, dem Haushaltsplan des Landkreises zuzustimmen. Die Grünen haben das aber nicht vor.

Nach den Vorberatungen in den Ausschüssen wird der Kreistag am Montag, 20. März, den Haushalt des Landkreises verabschieden. Wie die Grünen in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses ankündigten, werden sie dem Zahlenwerk aber nicht zustimmen.

Weil viel zusammengekommen sei, wollen die Grünen den Haushaltsplan ablehnen

Zwar stehe der Haushaltsplan auf soliden Füßen, sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Daniel Pflügl, an Kreiskämmerer Sebastian Seefried gewandt. Trotzdem werde seine Fraktion ihn nicht mittragen können. Das hänge zum einen mit der Politik zusammen, die damit verfolgt werde, aber auch damit, wie die Kreisverwaltung mit Verbesserungsvorschlägen aus den Fraktionen umgehe. "Da kommt viel zusammen", so Pflügl. Was genau, wolle er in seiner Stellungnahme in der Kreistagssitzung genauer erläutern.

Mit dem Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 kann die Fraktion dagegen mitgehen und auch damit, den Hebesatz der Kreisumlage bei 44,9 zu belassen. Die entsprechenden Empfehlungsbeschlüsse für den Kreistag fielen dementsprechend einstimmig. Daneben empfahl der Kreisausschuss dem Kreistag auch mehrheitlich, den Haushaltsplan zu beschließen - in diesem Fall aber gegen die Stimmen von Daniel Pflügl und Lisa Steber.