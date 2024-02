Aktion "Hand aufs Herz" startet wieder: Es geht um Leben und Tod

Nach einem Herzstillstand zählt jede Minute. Klinik und BRK zeigen bei der Aktion "Hand aufs Herz", wie leicht jeder zum Lebensretter werden kann.

Hand aufs Herz: Würden Sie sich zutrauen, einen leblosen Menschen wiederzubeleben? In vielen Fällen lautet die Antwort wohl nein. Weil der Erste-Hilfe-Kurs schon Jahre zurückliegt und es – gerade im Falle eines Fremden – schon Überwindung kosten kann, beherzt mit der Herzdruckmassage zu beginnen. Genau sie entscheidet im Notfall aber über Leben und Not – und ist viel leichter, als die meisten denken oder es vom Uralt-Erste-Hilfe-Kurs in Erinnerung haben. Wie leicht, das wollen die Kliniken Mindelheim und Ottobeuren und der Unterallgäuer Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) kompakt, konkret und kostenlos in einer Neuauflage ihrer Aktion "Hand aufs Herz" zeigen – und auch, wie es gar nicht erst zum lebensbedrohlichen Herzstillstand kommt.

In zwölf Unterallgäuer Gemeinden bieten sie vom 20. Februar bis zum 11. März eineinhalbstündige Kurse an, die sich auf das Wesentliche, nämlich die Wiederbelebung, konzentrieren. "Am wichtigsten ist die Herzdruckmassage, der Rest ist nice to have", sagt der Initiator der Aktion, Dr. Manfred Nuscheler. Er will vermitteln, dass man im Notfall nur einen gravierenden Fehler machen kann: nichts zu tun.

Bei einem Herzstillstand sinkt die Überlebenschance mit jeder Minute um zehn Prozent

Denn wer wartet, bis andere eingreifen oder der Notarzt kommt, riskiert bei einem Herzstillstand, dass das Opfer schwerste Hirnschäden erleidet oder stirbt. "Mit jeder Minute sinkt die Überlebenschance um zehn Prozent", verdeutlicht Nuscheler, Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin am Mindelheimer Krankenhaus. Nach drei Minuten sind die Schäden im Gehirn bereits irreversibel, nach maximal zehn ist es nicht mehr zu retten. Und er nennt eine weitere erschreckende Zahl: In Deutschland liegt die Wahrscheinlichkeit, von Ersthelfern reanimiert zu werden, bei gerade einmal 40 Prozent. In vielen anderen Ländern ist das Verhältnis umgekehrt oder besser. Das will er mit "Hand aufs Herz" ändern.

In den Kursen können die Besucherinnen und Besucher die Herzdruckmassage an Puppen üben und auch den Einsatz eines halbautomatischen Defibrillators. Ob Letzterer wirklich nötig ist, gibt das Gerät selbst zu erkennen, bei der Herzdruckmassage der Patient: "Beginnen Sie mit Drücken: Wenn er sich nicht wehrt, hat er's nötig", rät Thomas Müller, der Wachleiter der Mindelheimer BRK-Rettungswache.

Mit einmal drücken ist es freilich nicht getan: 30 mal drücken und zweimal beatmen im Wechsel lautet die Faustformel – und nicht einmal die muss man sich zwingend merken. Denn wenn man den Rettungsdienst über die Nummer 112 alarmiert hat, lotsen die Profis der Integrierten Leitstelle den Ersthelfer telefonisch durch die Wiederbelebung, erklärt Wilhelm Lehner, der BRK-Kreisgeschäftsführer.

Wer sich vor der Beamtmung ekelt, verzichtet darauf und pumpt beherzt weiter

Wer sich das Beatmen trotzdem nicht zutraut oder sich davor ekelt, lässt die Hände am Herz und pumpt weiter. "Den Blutkreislauf am Laufen zu halten, ist erst mal wichtiger", sagt Nuscheler. Anfangs sei noch genügend Sauerstoff im Blut, außerdem werde die Lunge beim kräftigen Drücken mitbewegt und es komme zu einem automatischen Atemfluss, der fürs Erste genüge. Nur bei Kindern ist das anders: Sie müssen zwingend auch beatmet werden.

Wichtig ist, die Zeit zu überbrücken, bis die Rettungskräfte eintreffen. Im Unterallgäu dauert das durchschnittlich zwölf Minuten, was durchaus kräftezehrend sein kann – und schmerzhaft, wenn der Ersthelfer auf spitzen Steinen knien muss, weil das Opfer auf einem Kiesweg liegt. Dann darf statt der Hand auch der Fuß aufs Herz, ermuntert Dr. Peter Steinbigler, Chefarzt der Inneren Medizin, potenzielle Helfer. Gebrochene Rippen seien in so einer Situation schließlich das kleinste Übel.

Er betont, dass es sich in der großen Mehrheit der Fälle nicht um anonyme Opfer handelt, sondern um Angehörige oder Freunde. "Bei unseren Kursen mitzumachen bedeutet, sich selbst und seine Familie zu schützen", sagt er und spielt damit auch auf die Prävention an: Gerade Männer, so die Erfahrung von Steinbigler und Lehner, ignorieren frühe Warnzeichen für einen Herzinfarkt oft – mit lebensbedrohlichen Folgen.

Das sind die Termine von "Hand aufs Herz" im Unterallgäu

Die kurzen Vorträge mit anschließenden praktischen Übungen finden jeweils von 19 bis 20.30 Uhr in folgenden Städten und Gemeinden statt: