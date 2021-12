Pflegepool: Ein Instrument, das im Unterallgäu kaum jemand nutzt

Plus Die Staatsregierung preist den Pflegepool als Antwort auf das derzeit knappe Personal im Gesundheitswesen. Vor allem im Unterallgäu zeigt sich jedoch: Der Effekt des Instruments ist überschaubar.

In Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern wird die Pandemie zur knallharten Belastungsprobe für das Personal. Abhilfe soll der kürzlich reaktivierte Pflegepool schaffen, der bereits Anfang des Jahres zum Einsatz kam. Er soll ausgebildete Fachkräfte, die freiwillig helfen wollen, mit Einrichtungen vernetzen, denen wegen der Pandemie Personal fehlt. Diese können die Freiwilligen über die Führungsgruppen Katastrophenschutz an den Landratsämtern anfordern.