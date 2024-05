Unbekannte beschädigen Wahlplakate

Allein im Bereich der Bad Wörishofer Polizei wurden in der vergangenen Woche zehn Plakate beschmiert oder zerrissen.

Auch in der Region werden immer wieder Plakate beschädigt, die für die Europawahl am 9. Juni werben. So haben Unbekannte im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bad Wörishofen insgesamt zehn Wahlplakate einer Partei beschmiert oder zerrissen. In Bad Wörishofen und den Ortseilen waren es sechs, in Rammingen drei und in Tussenhausen ein weiteres. Die Polizei Bad Wörishofen sucht Zeugen und weist ausdrücklich darauf hin, dass das Beschmieren, Beschädigen oder unberechtigte Wegnehmen von Wahlplakaten als Straftat verfolgt wird. (mz)