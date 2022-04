Stromausfall nach Unfall in Unteregg

Eine Autofahrerin fährt bei Unteregg einen Strommast um und setzt sich ab.

Am nördlichen Ortseingang von Unteregg hat eine Autofahrerin am Donnerstagabend einen Strommast umgefahren und ist geflüchtet. Der Mast brach ab und das Fahrzeug kam rund 75 Meter weiter in einer Pferdekoppel zum Stehen.

Das Auto wurde bei dem Unfall in Unteregg stark beschädigt

Durch den Unfall wurde das Auto laut Polizei stark beschädigt. Die Fahrerin flüchtete laut Polizei zu Fuß, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wegen des umgefahrenen Mastes fiel der Strom in Unteregg und Eßmühle für mehrere Stunden aus, heißt es im Polizeibericht. (mz)