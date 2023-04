Volleyball

24.04.2023

Türkheimer Frauen steigen in die Landesliga auf

Die Volleyballerinnen des SV Salamander Türkheim haben den Aufstieg in die Landesliga geschafft.

Plus Das Ziel vor dem Relegationsturnier war bei den Türkheimer Volleyballerinnen klar: Nach 17 Jahren sollte erneut der Landesliga-Ausftieg klappen.

"Ich habe keine Stimme mehr, wir haben es geschafft", freute Antonia Scherer sich direkt nach dem Sieg, den sich die Türkheimer Volleyballerinnen mit lautstarker Unterstützung zahlreicher Fans verdient erkämpft hatten. Nach 17 Jahren gelang es der ersten Damenmannschaft des SVS Türkheim in der Relegation erneut, in die Landesliga aufzusteigen. Die Freude war grenzenlos, die voll besetzte Halle bebte.

"So viele Zuschauer waren überhaupt noch nie da", sagte Mannschaftsverantwortliche Antonia Scherer begeistert. Im ersten Spiel gegen den TSV TB München III starteten die Türkheimerinnen nervös, die Aufschläge wollten nicht so recht kommen, und so verloren sie den ersten Satz mit 21:25.

