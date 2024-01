Türkheimer Volleyballer verlieren knapp, die SVS-Frauen machen es besser

Für die Türkheimer Herren endete in der Regionalliga eine Siegesserie. Viel schlimmer allerdings ist ein Ausfall. Die SVS-Frauen feern dagegen.

Licht und Schatten gab es bei der Volleyballabteilung des SVS Türkheim am vergangenen Wochenende. Denn während die erste Herrenmannschaft nach einer beeindruckenden Siegesserie in der Regionalliga wieder eine Niederlage hinnehmen musste, kamen die SVS-Frauen in der Landesliga zu einem schönen Erfolg.

Regionalliga, Männer In einem packenden Auswärtsspiel musste sich der SVS Türkheim dem VC-DJK München Ost-Herrsching III knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die Begegnung, die von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt war, hinterlässt beim SVS Türkheim trotz der knappen Niederlage einen bitteren Beigeschmack.

Die personelle Situation der Türkheimer gestaltete sich bereits im Vorfeld als Herausforderung: Außenangreifer Julian Birkholz fällt verletzt bis zum Saisonende aus. Zudem fehlten urlaubsbedingt die Mittelblocker Sebastian Schorer und Tobias Meine.

Dennoch lieferten sich die Türkheimer im ersten Satz mit den Gastgebern ein Duell auf Augenhöhe, verloren am Ende jedoch knapp mit 23:25. Doch im zweiten Satz zeigte das Team eine beeindruckende Leistung. Druckvolle Aufschläge und hervorragende Angriffe zwangen Herrsching in die Knie, und Türkheim gewann diesen Satz deutlich mit 25:17.

Der dritte Satz war dann auch Türkheimer Sicht wieder das komplette Gegenteil: Während bei Türkheim plötzlich nichts mehr funktionierte, gelang Herrsching alles. Konsequenterweise ging dieser Satz mit 16:25 an Herrsching. Trotz des Rückschlags ließen sich die Türkheimer nicht entmutigen. Mit großem Kampfgeist kämpften sie sich zurück und gewannen den vierten Satz mit 25:21.

Der Tiebreak versprach Spannung und Türkheim startete stark mit zwei beeindruckenden Blocks, führte sogar zum Seitenwechsel mit 8:7. Doch am Ende musste sich das Team mit 13:15 geschlagen geben, und Herrsching sicherte sich den Sieg. Aufgrund der anhaltenden personellen Situation steht der SVS Türkheim vor einer weiteren Herausforderung. Nächste Woche reisen sie ohne etatmäßigen Mittelblocker zum Tabellenzweiten TSV Zirndorf.

Landesliga, Frauen In einem beeindruckenden Volleyballspiel setzte sich die Damenmannschaft des SVS Türkheim klar mit 3:0 gegen die zweite Mannschaft von Marktoffingen durch.

Der erste Satz war eine geschlossene Mannschaftsleistung, begleitet von druckvollen Aufschlägen, was zu einem deutlichen Satzgewinn von 25:14 führte. Im zweiten Satz präsentierte sich die Mannschaft mit stabiler Annahme durch Libera Alexandra Lutzenberger und einer positiven Stimmung auf dem Feld. 25:20 hieß es am Ende von Satz zwei.

Im dritten Satz ließ die Türkheimer Mannschaft dem Gegner keine Chance mehr. Mit den Wechsel auf der Außenposition – Daniela Basgier kam für Jeanette Trautwein – konnte der Sieg mit einem klaren Satzergebnis von 25:16 eingefahren werden.

Trainer Udo Späth äußerte sich sehr zufrieden über die konstant gute Leistung seiner Spielerinnen über das gesamte Spiel. Die Türkheimer Mädels sicherten sich somit drei wichtige Punkte und behalten weiterhin den vierten Platz in der Landesliga Süd West.

Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das nächste Spiel am kommenden Samstag in der heimischen Halle, wo Türkheim den FC Langweid und den TSV München-Ost empfangen wird. (svs)