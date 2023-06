Trauer um den langjährigen Ortssprecher von Weilbach

Plus Weilbach trauert um Josef Wiedemann. Der Pfaffenhausener Marktrat, der auch 30 Jahre lang als Ortssprecher fungierte, ist nun im Alter von 76 Jahren gestorben.

30 Jahre lang hat sich Josef Wiedemann im Marktrat Pfaffenhausen ehrenamtlich engagiert und sich dabei als Ortssprecher für die Belange der Bürgerinnen und Bürger aus Weilbach eingesetzt. Nun ist er kurz vor seinem 77. Geburtstag gestorben.

1990 wurde Wiedemann in den Pfaffenhausener Marktrat gewählt. Neben seinem Amt als Ortssprecher für Weilbach war er auch Teil des Bauausschusses und nahm an Sitzungen des Schulverbands und des Zweckverbands Gewerbepark teil.