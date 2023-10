Die Bachmuschel ist eine echte Unterallgäuerin

Naturschutz praktisch und machbar: Das Engagement der Bachmuschelbetreuer zeigt Erfolge. Sogar ein neues Gewässer wurde von der kleinen Muschel angenommen.

Sie ist ein eher unscheinbares Wesen, das in Teilen naturbelassener Bachläufe unserer Region lebt: die Bachmuschel. Sie ist um die fünf Zentimeter lang, bräunlich, mit Jahresringen auf der Außenseite der Schalen. Ihre Innenseite mit dem schimmernden Perlmutt-Glanz verleiht ihr etwas Wertvolles. Ihr Bestand ist nach wie vor gefährdet: Auf der Roten Liste gefährdeter Arten steht sie ganz oben. Die Arbeitsgruppe der regionalen Bachmuschelbetreuer hatte im September zu einem „Bachmuschel-Tag“ in Traunried eingeladen.

14 Jahre Bachmuschelgeschichte – ein Erfolg für die Betreuer

Leo Rasch von der Ortsgruppe Wertachtal des LBV (Landesbund für Vogelschutz) betreut zusammen mit weiteren Helferinnen und Helfern einen Bachabschnitt an dem Flüsschen Scharlach. Der liegt landkreisübergreifend zwischen Höfen und Schwabegg, auf etwa zwei Kilometern. Weitere Bachmuschelgewässer im Unterallgäu befinden sich bei Babenhausen (Weiherbach), Ottobeuren (Schinderbach) und Sontheim (Stockerbach). Neu hinzugekommen ist der Weihergraben bei Stetten.

Bachmuschel-Schalen sind nicht viel größer als eine Streichholzschachtel. Foto: Sabine Schaa-Schilbach





Die Anstrengungen zum Erhalt der Bachmuschel wurden anfangs vom Landschaftspflegeverband Unterallgäu und vom Bund Naturschutz koordiniert. Jetzt ist die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Unterallgäu zuständig.

Den Bachmuscheltag gibt es seit mehreren Jahren. In Traunried waren etwa 50 Besucher und Aktive zusammengekommen. Michael Schneider und Hannelore Kral sprachen zum Thema „14 Jahre Bachmuschelgeschichte – ein Erfolg?“ Es war aber nicht nur eine Veranstaltung für Insider: Auch der stellvertretende Landrat Michael Helfert, Ettringens Bürgermeister Robert Sturm und Fischereivereins-Vorsitzender Hans Joachim Weirather sowie die Medien fanden das Thema wichtig. Florian Regensburger vom BR war zu einer Bachmuschel-Exkursion vor Ort für den Bayerischen Rundfunk gekommen, für die Reihe „Mittags in Schwaben“. Das Unterallgäu mit seinen vielen kleinen Bächen, vor allem das Wertach-Einzugsgebiet, sei einer der wichtigsten verbliebenen Lebensräume für die Bachmuschel. Als Fluss-Muschel sei sie früher häufig vorgekommen, verdrängt wurde die Art dann aber durch Einschleppung der sogenannten Dreikant-Muschel. „Wo die Bachmuschel lebt, ist die Umwelt noch in Ordnung, zumindest im Gewässer“, so Bernd Schweisser, Bachmuschelbetreuer an der Scharlach. Sie sei eine Indikator-Art.

Die Bachmuschel lebt in nicht zu schnell fließenden Gewässern. Sie braucht die Strömung, um Nahrung aus dem Wasser zu filtern. Mit ihrem Fuß hält sie sich im Untergrund fest und kann sich durch Eingraben fast unsichtbar machen. Ihre Larven setzen sich in einem ersten Lebensabschnitt in den Kiemen bestimmter Fische wie Elritze, Aitel oder Rotfeder fest, ohne ihren Wirtsfischen zu schaden. Auf diese Weise gelingt auch die Ausbreitung und Besiedelung neuer Lebensräume.

Die Bachmuschel ist mit ihrer bräunlichen Farbe am Gewässergrund bestens getarnt. Wie bei Bäumen kann das Alter der Muschel anhand der Jahresringe bestimmt werden. Foto: Foto: Landkreis Lindau/Cornelia Mesmer (Archivbild)

Zu Feinden der Bachmuschel können Bisamratten werden, wenn sie, beispielsweise im Winter, nicht genug pflanzliche Nahrung finden. Ein weiteres Problem für die Bachmuschel entsteht, wenn in heißen Sommern die kleinen Bäche trocken fallen, wobei eine Bachmuschel ein paar Tage Trockenheit durchaus überstehen kann. Schlimmer wirke es sich aus, dass bei zu viel Sonne das Pflanzenwachstum im Bach explodiere und der Abfluss dadurch behindert werde, sodass das Wasser „überlaufe“, so Leo Rasch.

Der Schutz der Bachmuschel macht eine ganze Menge Arbeit

Deshalb müsse im Frühjahr der Bachgrund gemäht und im Herbst teilweise ausgebaggert werden. Für Watvögel seien überschwemmte Wiesen am Bach durchaus interessant, nicht aber für die Bauern. Beim Flüsschen Scharlach müsse derzeit einmal im Frühjahr mit einem Mähkorb durch das Wasser gegangen werden. Im Herbst müsse dann teilweise ausgebaggert werden. Dieser Schlamm werde von den Betreuern nach Muscheln durchsucht. Auf diese Weise hätten schon Hunderte Muscheln gerettet werden können. Leo Rasch sagt, dass es 2018 dem Landkreis Unterallgäu möglich geworden wäre, einen Teil des Uferstreifens am Flüsschen Scharlach zu erwerben. Hier konnten jetzt Schilfgürtel angelegt und Gehölze und Einzelbäume gepflanzt werden. So könne der im Sommer notwendige Schatten für weniger Pflanzenwachstum geschaffen werden.

Gefragt, ob sich all der Aufwand für die Bachmuschel denn lohne, ist Leo Rasch vorsichtig: „Ich würde es als Erfolgsgeschichte sehen, weil neue Gewässer für die Bachmuschel dazugekommen sind. Auch, dass das Interesse und die Akzeptanz bei der Bevölkerung gewachsen sind.“ Der Konflikt mit den Landwirten wegen der Überschwemmungsproblematik müsse aber für beide Seiten zufriedenstellend gelöst werden: „Austausch untereinander und weniger Bürokratie für die notwendigen Ausbaggerungsarbeiten an der Scharlach – das wär's.“