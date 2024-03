Revolte mit der Spraydose: Leider wieder kein Banksy in Bad Wörishofen

Riesenhype um den neuen Banksy in London, doch die wichtigere Frage ist: Wer macht die spezielle Streetart in Bad Wörishofen? Achtung: Satire.

Wer Armbad, Wassertreten und Blitzguss sagt, muss in Bad Wörishofen jetzt auch Throw-up, Stencil und Fill-in sagen, yeah. Wer über das neue, coole Wörishofen spricht, sollte mit diesen Begriffen aus der Sprayer-Szene besser mal vertraut sein. Denn eine neue Crew ist in der Stadt. Oder ist es ein einzelner Writer?

Man weiß es nicht, doch eins ist jetzt schon klar: Bronx-Style zwischen Kurpark und Gartenstadt geht anders als Bronx-Style in Neukölln. Eine lachende Blume prangt an der durchaus bronxmäßig daherkommenden Mauer der Rathaus-Garage. Daneben kurz und knackig ein Wort, besser noch, ein Tag: KUR.

Ein neuer Banksy, wie in London, oder doch eher Rentner mit Baumarkt-Spraydosen?

Subtil und zugleich subversiv, angesichts des nur noch marginalen Anteils an echten Kurgästen in der Stadt. Eine kleine Revolte, back to the Roots? Angezettelt von Rentnern mit Baumarkt-Spraydosen? Oder prangt dort etwa ein bislang unentdeckter Banksy, wie der in Venedig oder das brandneue Werk jetzt in London? Street Art nach Art von Kneipp - nirgendwo anders hätte dies entstehen können.