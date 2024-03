Am Karfreitag beim Schwarzfischen erwischt

Das war wohl nichts mit dem kostenlosen Fischessen am Karfreitag: Zwei Männer wurden an der Wertach bei Wiedergeltingen erwischt und wegen Fischwilderei angezeigt.

Zunächst versuchten die beiden Männer, sich aus dem Staub zu machen, als sie am Freitagvormittag dabei erwischt wurden, wie sie an der Wertach auf Höhe Wiedergeltingen illegal fischten. Der Fluchtversuch misslang, der zuständige Fischereiaufseher konnte die Schwarzfischer einholen. Sie konnten weder einen Fischerschein noch eine Berechtigung zum Angeln an der Wertach vorweisen. Der Sachverhalt wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Wörishofen aufgenommen. Die beiden Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Fischwilderei und wegen eines Verstoßes gegen das bayrische Fischereigesetz. (mz)