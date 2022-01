Die Gemeinde Wiedergeltingen spart beim Bau des Kindergartens

Plus Knapp eine Million Euro für die Ertüchtigung des alten Kindergartens St. Nikolaus war dem Wiedergeltinger Gemeinderat zu viel. Dank neuer Kostenkalkulation inklusive Fördermöglichkeiten gibt es nun eine Entscheidung.

Eine Hiobsbotschaft hatte das Wiedergeltinger Gremium noch im Dezember des vergangenen Jahres zu bewältigen: Die Mammut-Summe von rund einer Million Euro für die Ertüchtigung des Bestandsbau St. Nikolaus stand am Firmament - und damit ein Ergebnis, mit dem weder der Gemeinderat noch die Planer zufrieden waren. Eine harte Nuss gab es deshalb für Architekt Ulrich Förg um die Weihnachtszeit herum zu knacken; eine neue Kostenaufstellung, eingeteilt in „kann“, „muss“ und „sollte“, ergänzt durch Fördermöglichkeiten, das gaben Bürgermeister Norbert Führer und der Gemeinderat den versierten Planern als Hausaufgabe für die nächste Sitzung mit. Diese Übersicht, ein Zahlenwerk mit vielen Variablen, stellte Ulrich Förg nun gemeinsam mit Stephan Lutzenberger vom gleichnamigen Ingenieurbüro vor.