Wiedergeltingen

Wasser und Abwasser in Wiedergeltingen werden teurer

Zum Start ins neue Jahr steht den Verbrauchern in Wiedergeltingen eine Gebührenerhöhung ins Haus. Für Leitungswasser und Abwasserentsorgung muss mehr bezahlt werden.

Der Gemeinderat Wiedergeltingen dreht an der Gebührenschraube und hat die Gebührensatzungen für Wasser und Abwasser im Jahr 2024 „nach oben angepasst“, so Bürgermeister Norbert Führer zu unserer Redaktion. Bei gleichzeitiger Anhebung der Grundgebühr auf künftig 54 €/Jahr (bislang 36) ergibt sich ab 1. Januar 2024 ein Wasserverbrauchspreis in Höhe von 1,26 Euro netto pro Kubikmeter. Die Verbrauchsgebühr bei Abwasser wird auf 2,24 Euro pro Kubikmeter angehoben. Beim Vergleich der Wasser- und Abwassergebühren im Landkreis liege die Gemeinde Wiedergeltingen nach Auskunft des Kämmerers „in etwa im oberen Mittelfeld“.

VG-Kämmerer Claus-Dieter Hiemer: "Für 1,26 Euro bekommt man im Supermarkt vielleicht zwei, drei Flaschen Mineralwasser"

Dieser Vergleich sei aber „nicht unbedingt aussagekräftig“, wie VG-Kämmerer Claus-Dieter Hiemer betont. Denn bei der Bemessung der Verbrauchsgebühren komme es „auch auf die Einnahmen aus Beiträgen und Grundgebühren und natürlich vor allem auch auf die Kostenbestandteile aus infrastrukturellen Maßnahmen“ an. Hier habe die Gemeinde Wiedergeltingen in den vergangenen Jahren einiges investiert, wie z. B. den Austausch der alten Wasserleitungen in den vorgenannten Straßen, die zum Teil noch aus den 1960er-Jahren stammten. Hiemer betonte auch, dass es sich bei dem Wasserpreis um die Lieferung von einem Kubikmeter, sprich 1000 Litern, handle: „Für die 1,26 Euro bekommt man im Supermarkt für das gleiche Geld vielleicht zwei oder drei Flaschen Mineralwasser und an der Tankstelle noch nicht mal einen Liter Benzin.“

