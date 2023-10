Zwischen Radler und Autofahrer flogen die Fetzen

Ein verbaler Streit zwischen einem Rennradfahrer und einem Autofahrer eskalierte so sehr, dass die Fäuste flogen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Gehörig in die Wolle bekommen haben sich am Dienstagnachmittag ein 62-jähriger Rennradfahrer und ein 48-jähriger Autofahrer. Die beiden Verkehrsteilnehmer waren laut Polizei gegen 16 Uhr in der Buchloer Straße in Wiedergeltingen zunächst innerorts hintereinander unterwegs. Dann setzte der Autofahrer zum Überholen an und machte den Radler noch beim Vorbeifahren auf die fehlende Verkehrstauglichkeit seines Rennrads aufmerksam machte.

Der Autofahrer hielt den Radler fest, da schlug dieser zu

Der Fahrradfahrer fühlte sich offenbar durch den Überholvorgang des Pkw-Lenkers genötigt und beleidigte diesen zunächst verbal. Als der Autofahrer dann den Radfahrer im Anschluss zur Rede stellte, wollte sich der mit seinem Rennrad aus dem Staub machen. Der 48-Jährige stellte sich jedoch dem Fahrradfahrer in den Weg und hielt den Lenker fest. Daraufhin schlug der Radfahrer dem Fahrzeugführer auf den Arm und trat ihn mit dem Fuß gegen das Schienbein. Im Anschluss warteten die beiden Streithähne auf die Polizei, die den Sachverhalt aufnahm. Beide Beteiligte erwarten nun Anzeigen wegen diversen Delikten. (mz)