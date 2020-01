18:00 Uhr

13 Betriebe im Landkreis Neu-Ulm melden Kurzarbeit an

Kurzarbeit und höhere Arbeitslosigkeit: Es gibt schlechte Nachrichten aus dem Jahr 2019. Die Arbeitsagentur zieht dennoch eine positive Bilanz.

Der Arbeitsmarkt im Landkreis ist trotz der geschwächten Konjunktur robust – doch trotz einer insgesamt positiven Bilanz gibt es schlechte Nachrichten: Wie die Arbeitsagentur berichtet, haben zum Jahresschluss 13 Betriebe im Landkreis Kurzarbeit angemeldet, rund 615 Arbeitnehmer sind davon betroffen. Im Jahr davor hatte es praktisch keine Kurzarbeit gegeben. „Die Eintrübung in Teilbereichen der Wirtschaft machte sich auch durch vermehrte Anfragen im Bereich des Kurzarbeitergeldes bemerkbar“, berichtet Werner Möritz, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Anzeichen sind nicht nur diese Anfragen: „Ab dem September stiegen die Arbeitslosenquoten deutlich um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte über die Wert des Vorjahres“, schildert Möritz. Auch beim Bestand der Arbeitslosen habe sich diese Entwicklung gezeigt: Schon seit dem Februar 2019 beobachtet die Arbeitsagentur regelmäßig höhere Werte als in den gleichen Monaten des Jahres 2018. Durchschnittlich waren im Landkreis Neu-Ulm 2223 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 151 mehr als im Jahr 2018 (plus 7,3 Prozent), aber 29 weniger als im Jahr 2017 (minus 1,3 Prozent). Im Jahresdurchschnitt lag die Arbeitslosenquote bei 2,2 Prozent und mit 0,1 Prozentpunkten leicht über dem Wert des Vorjahres. Dennoch bezeichnet Möritz den Arbeitsmarkt im Landkreis als „äußerst robust“.

Der Personalbedarf der Betriebe – insbesondere an Fachkräften – ist nach Agenturangaben weiterhin sehr hoch. Im Jahr 2019 gab es durchschnittlich 1898 offene Stellen im Bestand. Das sind 12 oder 0,6 Prozent mehr als im Jahr 2018. Im Jahresverlauf wurden 5409 Stellen zur Besetzung gemeldet, 433 oder 8,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. „Eine große Herausforderung wird auch in 2020 darin bestehen, die Unternehmen mit allen Kräften zu unterstützen, ihren Personalbedarf zu decken“, kündigt Möritz an. Er verweist auf die vielfältigen Fördermöglichkeiten für Unternehmen, etwa durch das Qualifizierungschancengesetz. Es verbessert die Weiterbildungsförderung für alle Beschäftigten, deren Beruf aufgrund von Digitalisierung oder Strukturwandel bedroht ist.

Die Zahl der Beschäftigten erreichte im Jahr 2019 einen neuen Höchststand. Nach den aktuellsten Daten vom Juni 2019 standen zu diesem Zeitpunkt 67004 Menschen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. Das ist ein Plus von 1098 oder 1,7 Prozent. Größten Anteil am Beschäftigungsaufbau haben ausländische Arbeitskräfte, die vorwiegend aus EU-Ländern zuwandern. Immer mehr Menschen gehen später in den Ruhestand, gestiegen ist auch die Frauenbeschäftigung (plus 3,0 Prozent) und die Teilzeitbeschäftigung (plus 3,9 Prozent). Am stärksten war die Zunahme im Handel sowie der bei der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (plus 3,7 Prozent), am schlechtesten war die Entwicklung in der Leiharbeit (Minus 17,2 Prozent). Zum Jahresende hat die Arbeitslosigkeit im Landkreis Neu-Ulm leicht zugenommen, witterungsbedingte Einflüsse waren der Agentur zufolge jedoch bisher nur gering spürbar. Im Dezember erreichte die Arbeitslosenquote den Wert von 2,3 Prozent und liegt damit um 0,1 Prozentpunkte über der Novembermarke und 0,2 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Aktuell sind 2297 Menschen ohne Arbeit, 33 mehr als vor einem Monat und 228 mehr als vor einem Jahr.

Im Stadtgebiet Ulm waren im vergangenen Monat nach Angeben der Arbeitsagentur Ulm 2388 Menschen auf der Suche nach einer neuen Stelle. Das sind 23 arbeitslose Menschen mehr als im November, 157 mehr als im Dezember letzten Jahres. Die Arbeitslosenquote blieb stabil bei 3,3 Prozent, im Vorjahr hatte sie 3,2 Prozent betragen. (az)

