13.03.2021

150.000 Euro Schaden nach Dachstuhlbrand im Alb-Donau-Kreis

In einem Wohnhaus im Alb-Donau-Kreis ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen.

Am Freitagabend ist in einem Wohnhaus in Rottenacker (Alb-Donau-Kreis) ein Feuer ausgebrochen. Auch das Nachbargebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Mit einem Großaufgebot rückten Feuerwehr und Rettungskräfte am Freitagabend zu einem Brand in der Braigestraße aus. Gegen 21.15 Uhr teilten Anwohner mit, dass dort ein Haus brennt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl des Hauses komplett in Flammen. Ein 39-jähriger Hausbewohner, der sich alleine im Haus aufhielt, bemerkte rechtzeitig den Brand und verließ das Gebäude unverletzt.

Das Polizeirevier Ehingen ermittelt, die Brandursache ist noch unklar

Das Dachgeschoss des Hauses brannte vollständig aus, das zweite Obergeschoss wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Das unmittelbar angebaute Nachbargebäude wurde durch das Löschwasser auch beschädigt und ist aktuell nicht bewohnbar. Nach ersten vorläufigen Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden ca. 150.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Das Polizeirevier Ehingen nahm die Ermittlungen auf. Die Bewohner der beiden Häuser kamen anderweitig unter. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen