20-Jähriger klettert nach Streit auf Dach in Ulm und löst großen Rettungseinsatz aus

Die Polizei hatte einen nächtlichen Einsatz in Ulm: En Mann weigerte sich, von einem Dach herunterzukommen.

Ein 20-Jähriger hat in der Herrenkellergasse Ulm einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst: Er kletterte nach einem Streit auf ein Dach und weigerte sich danach, herunterzukommen.

Nächtlicher Rettungseinsatz in Ulm: Nach einem Streit mit seiner Schwester ist ein 20-Jähriger auf das Dach geklettert - und wollte nicht mehr runter. Damit hat der Mann nach Angaben der Polizei einen größeren Rettungseinsatz in der Herrenkellergasse ausgelöst.

Am Sonntag, gegen 2.10 Uhr, geriet der 20-Jährige demnach mit seiner Schwester in einen handfesten Streit. Nachdem er die Wohnung verwüstet hatte, kletterte er auf das Dach des Hauses. Die gerufenen Beamten fanden ein eingeschlagenes Fenster und ein in der Wand steckendes Küchenmesser vor. Doch das war nicht alles.

Ulmer weigert sich, von Dach zu steigen

Der Mann weigerte sich laut Polizei, herunter zu kommen. Auch die Ansprache von Notfallseelsorgern und der Mutter konnte ihn nicht dazu bringen, das 20 Meter hohe Dach zu verlassen. Er drohte den Rettungskräften im Fall der Annäherung mit Gewalt. Daraufhin wurde das Höheninterventionsteam der Polizei angefordert.

Noch vor deren Eintreffen kam der 20-Jährige aber von selbst zurück in die Wohnung, wo er durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen wurde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert um eine Promille. (az)

