vor 43 Min.

25-jähriger Würger festgenommen

Ein Mann, der seine Partnerin offenbar massiv bedroht, war tagelang auf der Flucht.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei berichten soll der Mann bereits am Freitag vor einer Woche seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufgelauert haben. Der Tat gingen nach Kenntnis der Ermittlungsbehörden eine ganze Anzahl von Strafanzeigen gegen den Mann voraus. Unter anderem soll er die 29-Jährige geschlagen und bedroht haben. Deshalb hatte die Frau auch bereits ein gerichtliches Annäherungsverbot gegen den Mann erwirkt. Dies habe der Mann mehrfach missachtet, weshalb die Behörden gegen ihn ermittelten.

Würger lauerte der Frau am Abend in der Tiefgarage ihres Hauses in Ulm

Die 29-Jährige hatte Unterschlupf in einer geheim gehaltenen Wohnung gesucht. Doch der 25-Jährige ließ offenbar nicht locker. Er lauerte der Frau am Abend des 12. Juli in der Tiefgarage ihres Hauses in Ulm auf, griff sie an, würgte sie und zerrte sie in ihr Auto, so die bisherigen Erkenntnisse der Behörden. Dann sei er mit ihr etwa zwei Stunden lang in Ulmer Außenbezirken umhergefahren, schilderte die Frau später der Polizei. Unterwegs habe er sie immer wieder angegriffen und geschlagen. Er habe verlangt, dass sie ihre Anzeige gegen ihn zurücknimmt oder ändert, so die 29-Jährige. Während der Fahrt wurden Zeugen auf die Frau aufmerksam. Sie sahen, wie sie aussteigen wollte und vom Fahrer zurückgezerrt wurde. Die Zeugen handelten richtig und verständigten sofort die Polizei. Die suchte nach dem Fahrzeug, jedoch zunächst ohne Erfolg. Derweil sei der Frau die Flucht aus dem Pkw beinahe gelungen. Sie sei jedoch durch den 25-Jährigen festgehalten, gewürgt und wieder in den Pkw gezwungen worden. Geistesgegenwärtig habe sie den Wagen von innen verriegelt und sei zur Polizei geflüchtet. Seither war der 25-Jährige untergetaucht. Er habe sich jedoch mehrmals bei der 29-Jährigen gemeldet, um sie weiter zu bedrohen. Auch ihre Familie habe er bedroht, so die Erkenntnisse von Staatsanwaltschaft und Polizei. Am vergangenen Sonntag verdichteten sich bei der Polizei die Hinweise auf den Aufenthalt des Mannes. Sie nahmen ihn im Kreis Neu-Ulm fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ ein Richter einen Haftbefehl gegen den 25-Jährigen. Er sitzt seit Montag in Untersuchungshaft. (az)

