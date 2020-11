vor 16 Min.

A8 nach Unfall mit Gas-Laster gesperrt

Ein Lastwagen-Crash auf der Autobahn geht glimpflich aus

Leicht verletzt überstand ein Lkw-Fahrer am Montagmittag einen Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Ulm-West. Der Brummi-Lenker ist dabei auf einen Lastwagen, der vor ihm fuhr, aufgefahren.

Durch die massiven Beschädigungen an seinem Führerhaus wurde der 42-jährige Lkw-Fahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Dornstadt mit einem hydraulischen Spreizer und einer Schere befreit werden. Nach der Untersuchung durch den Notarzt des Ulmer Rettungshubschrauber an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Sattelzugmaschine ist mit LNG-Gas angetrieben, die beiden Tanks an den Längsseiten blieben unbeschädigt. Sicherheitshalber forderte die Feuerwehr Fachleute des Lkw-Herstellers an, der in Ulm ansässig ist. Auch diese konnten Entwarnung geben. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Stuttgart drei Stunden blockiert. (heck)

Themen folgen