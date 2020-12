08:00 Uhr

Ärger über Mehrkosten für Anbau der Stiftungsklinik Weißenhorn

An der Stiftungsklinik Weißenhorn ist ein neues Modulgebäude errichtet worden. Die Gesamtkosten für den Containeranbau sind von 3,8 auf 4,5 Millionen Euro gestiegen, was einige Neu-Ulmer Kreisräte ärgert.

Das Container-Gebäude an der Stiftungsklinik Weißenhorn kostet 4,5 Millionen Euro – 700000 Euro mehr als geplant. Im Kreisausschuss sorgt das für Unmut.

Von Michael Ruddigkeit

Der mittlerweile fertiggestellte Behelfsanbau an der Stiftungsklinik Weißenhorn erhöht die Bettenkapazität von 160 auf 203. Dieser zusätzliche Platz wurde dringend benötigt, deshalb hat nun der Kreisausschuss einstimmig einen Empfehlungsbeschluss an den Kreistag gefasst und den Gesamtbaukosten von 4,5 Millionen Euro zugestimmt. Über die Kostensteigerung von 700000 Euro ärgerten sich jedoch Kreisräte ebenso wie Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU). Wie kam es zu den höheren Kosten?

Diese Gründe für die Mehrkosten nennt Stiftungsdirektor Marc Engelhard

Zum einen habe die gute Konjunktur in der Baubranche die Preise in die Höhe getrieben, erläuterte Stiftungsdirektor Marc Engelhard den Kreisräten im Kreisausschuss. Zum anderen seien die Gründungskosten höher gewesen als ursprünglich geplant. Wegen Corona hätten außerdem die Pläne verändert werden müssen. Es wurden beispielsweise mehr Ein- und Ausgänge eingebaut, und die technische Ausstattung wurde erweitert. Auch Hygienegutachten, erweiterte Brandschutznachweise und die wasserrechtliche Genehmigung ließen die Baunebenkosten höher werden.

Freie Wähler kritisieren im Kreisausschuss die Entwicklung

Dass diese Sachen im Nachgang zu Mehrkosten führen, hätte man doch auch schon im Vorfeld wissen können, monierte Susanna Oberdörfer-Bögel (FW). Wegen Covid-19 sei ein erweitertes Hygienegutachten in Auftrag gegeben worden, erwiderte Engelhard. Und was das Wasserrecht angehe, so habe sich im Nachgang herausgestellt, dass durch die Roth der Grundwasserspiegel relativ hoch sei. Dies habe zu Mehrkosten geführt.

Landrat Thorsten Freudenberger sagt: "Mich regt das auf"

„Ich halte die 4,5 Millionen Euro für angemessen“, sagte Wolfgang Schrapp (FW) zu den vorgelegten Gesamtkosten. „Was mich stört, ist, wie die Dinge ablaufen.“ Dass der Grundwasserspiegel hoch sei, hätte man wissen müssen, fand der Kreisrat und sagte zu den Gründen für die Kostensteigerung insgesamt: „Da ist nichts Überraschendes dabei.“ Als Privatmann hätte man jetzt ein großes Problem. Das Landratsamt müsse bei solchen Projekten stärker drauf schauen. „Diese Sachen dürfen wir nicht einfach so hinnehmen“, forderte Schrapp. Landrat Thorsten Freudenberger konnte den Unmut der Kreisräte verstehen und räumte ein: „Mich regt das ziemlich auf.“ Es gebe nicht viele öffentliche Bauvorhaben, die im Kostenrahmen blieben. „Ich verstehe nicht, dass wir nicht häufiger zu einer Punktlandung kommen.“ Das soll sich künftig ändern: „Das wollen wir konstruktiv für die künftigen Großprojekte anwenden“, kündigte Freudenberger an. Als ein Beispiel nannte er den Neubau des Lessinggymnasiums.

Der Kreishaushalt für den Landkreis Neu-Ulm soll im Januar vorgelegt werden

Im Januar soll der Kreishaushalt vorgelegt werden. „Wir haben viel vor“, sagte Freudenberger mit Blick auf das kommende Jahr. Er sprach sich dafür aus, gerade in der aktuellen Lage kräftig zu investieren, um die Konjunktur anzukurbeln, und nicht bei den großen Projekten auf die Bremse zu treten. „Das Lessing soll kommen“, stellte er in diesem Zusammenhang klar. Auch wenn konkrete Zahlen noch nicht vorliegen, steht für den Landrat fest: „Dass es anspruchsvoller wird, ist unbestritten.“

