Alte Skelette in Senden entdeckt

In Senden gibt es noch keine Erkenntnisse, wie alt die gefundenen Skelette sind. Unser Bild stammt nicht aus Senden, es zeigt Ausgrabungen in Untermeitingen bei Augsburg. Foto: Axel Hechelmann (Symbolfoto)

Auf dem Mayser-Gelände in Senden werden bei Voruntersuchungen archäologische Funde entdeckt. Diese wurden nun geborgen.

Von Carolin Lindner

Es könnte eine Sensation sein, wegen derer man unter Umständen die Stadtgeschichte umschreiben muss: In Senden wurden archäologische Funde, darunter Skelette, gemacht. Diese wurden vor mehreren Wochen im Zuge von Voruntersuchungen auf einem Geländes im Gewerbegebiet an der St.-Florian-Straße entdeckt. Auf eben diesem Grundstück plant die Firma Mayser derzeit ihren neuen Standort. Der Technik-Anbieter zieht, wie berichtet, von Ulm nach Senden.

Die Funde sind mittlerweile geborgen

Nach der Zwangspause kann die Firma Mayser nun weiter machen. Das Vorhaben befindet sich derzeit im Bebauungsplanverfahren, Ende März haben die Räte des Bauausschusses dessen Aufstellung beschlossen. „Solange kein Baurecht gegeben ist, können wir leider keine Prognose zu weiteren Planungshorizonten geben“, sagt Mayser-Pressesprecherin Alexandra Braun auf Anfrage unserer Redaktion.

Zumindest vonseiten der Denkmalschützer besteht kein Anlass mehr zur Vorsicht. Die Funde, darunter Skelette, sind mittlerweile geborgen worden, bestätigt Dorothee Ott vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Unter Umständen würden derzeit noch Nacharbeiten auf dem Feld gemacht, die jedoch nicht mehr allzu lange dauern sollten. Genaueres zu den Funden lasse sich derzeit noch nicht sagen, so Ott. Die archäologisch möglicherweise bedeutenden Knochen und Artefakte werden nun in Ruhe untersucht.

In der Nähe gibt es bereits Grabhügel und Reste von Siedlungen

In der Nähe der Fundstelle wurden unter anderem bereits Grabhügel und Siedlungen der Hallstattzeit sowie Gebäudeteile aus der römischen Kaiserzeit entdeckt. Im Idealfall untersuchen die Fachleute die Funde direkt vor Ort. Doch oft lasse sich dies nicht einrichten, gerade bei geplanten Bauprojekten. Auf der anderen Seite wollen die Fachleute die Stücke in Ruhe untersuchen – und vor möglichen Dieben in Sicherheit wissen. Deswegen wurden die Funde erst später kommuniziert.

Die Firma Mayser wurde als Hutmacherei in der Ulmer Oststadt gegründet. Das Unternehmen hat derzeit etwa 400 Mitarbeiter und entwickelt und produziert in Ulm mittlerweile Sensor-Leisten, die verhindern, dass man sich bei einer Auto- oder Zugtür die Finger einklemmt.

