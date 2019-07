vor 22 Min.

Angriff auf Gastwirt: Kripo ermittelt wegen Verdachts des versuchten Totschlags

Nachdem der Betreiber eines Music-Cafés in Neu-Ulm angegriffen worden ist, ermittelt die Kripo wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und bittet um Hinweise.

Bereits am Samstag vor einer Woche, am 29. Juni, rief die Ehefrau des Verletzten die Polizei. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Krankenhaus in intensivmedizinischer Behandlung, nachdem ihn Angehörige dorthin gebracht hatten. Der 65-Jährige befindet sich noch immer in Behandlung; Lebensgefahr besteht der Polizei zufolge nicht.

Durch die Ermittlungen der Neu-Ulmer Kripo erhärtete sich nun der Anfangsverdacht, dass dem Mann die schweren Kopfverletzungen an jenem Samstagabend zwischen 18 und 20 Uhr in dem Music-Café in der Industriestraße durch Gewalteinwirkung zugefügt worden sein müssten.

Betreiber des Music-Cafés erlitt schwere Kopfverletzungen

Nähere Angaben kann die Polizei aus "Ermittlungsschutzgründen" derzeit nicht machen, wie Christian Eckel, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass sich zu jenem Zeitpunkt kein Gast im Café befunden habe.

In die Ermittlungen war auch der Landgerichtsarzt des Landgerichts Memmingen eingebunden. Hinweise auf einen Raubüberfall bestehen derzeit nicht. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer 0731/8013-0 oder der Mailanschrift pp-sws.neu-ulm.kpi@polizei.bayern.de um Hinweise: Wer hat am Samstagabend entsprechende Beobachtungen gemacht, Geräusche wahrgenommen oder kann sonstige Angaben machen? Möglicherweise sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Industriestraße aufgefallen. (az)

