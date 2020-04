14:24 Uhr

Anzeige wegen Jointrunde und Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung

Sechs Personen haben in der Wileystraße in Neu-Ulm Marihuana geraucht. Als die Polizei kam, gab es gleich zwei Anzeigen.

Wegen eines anderen Einsatzes haben sich am Mittwoch gegen 14 Uhr mehrere Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm in einer Obdachlosenunterkunft in der Wileystraße aufgehalten. Aus einer Wohnung roch es laut Polizei deutlich nach Marihuana. Als die Polizisten die Wohnung betraten, saßen dort sechs Personen, die einen Joint herumreichten. Bei der Durchsuchung der Personen und des Appartements wurden laut Polizei insgesamt 17 Gramm Marihuana gefunden.

Anzeige wegen Marihuanabesitz und Verstoß gegen die Allgemeinverfügung

Drei Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren wurden wegen des Besitzes von Marihuana angezeigt. Zudem bekamen die sechs Männer eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung. Grund dafür war das Treffen in der Wohnung des 23-Jährigen ohne triftigen Grund. (az)

