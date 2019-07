vor 17 Min.

Armbrust-Schütze muss mehr als sieben Jahre ins Gefängnis

Im Prozess um den versuchten Mord in Volkertshofen ist das Urteil gefallen. Ein Mann hatte auf den neuen Freund seiner Ex geschossen.

Von Carolin Lindner

Hat der Angeklagte auf den neuen Freund seiner Ex geschossen? Hat er die Tat kaltblütig geplant und damit einen Vorsatz zum Töten gefasst? Davon waren die Richter am Landgericht Memmingen überzeugt. Der 42-jährige Angeklagte wurde wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Wie berichtet, hat der Mann sich mit einer Armbrust an ein Fenster geschlichen, an dem der neue Freund seiner Ex stand. Aus einem Meter Entfernung feuerte er einen Pfeil ab, der knapp über dem Herzen an einer Rippe des Mannes stecken blieb – deswegen überlebte der 29-Jährige offenbar auch.

Vergangene Woche legte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer fast eine Stunde lang dar, warum er davon überzeugt ist, dass der 42-jährige Angeklagte wegen versuchten Mordes zu verurteilen ist. Im Kern warf er ihm zwei Mordmerkmale vor: Heimtücke und niedere Beweggründe. Es sei unstrittig, dass der Angeklagte den Nebenbuhler mit dem Armbrust-Angriff überraschen wollte, so Hörmann. Das Opfer sei völlig wehr- und arglos gewesen, „und das wusste der Angeklagte“. Das Gericht erkannte aber nur Heimtücke als Mordmotiv an.

Staatsanwalt: Angeklagter war eifersüchtig

Der Staatsanwalt war hingegen davon überzeugt, dass der Angeklagte auf den neuen Freund seiner Ex, mit der er zehn Jahre lang zusammen war, eifersüchtig war. Beide bedauerten das Ende der Beziehung und keiner ging auf Distanz zum anderen. Daher habe der Angeklagte auch gewusst, dass seine Ex mit ihrem Neuen nicht glücklich sei. Mehrfach habe sie geschrieben, dass sie nur den 42-Jährigen geliebt habe – nur, um dann im August auf Abstand zu gehen. Da habe sich der Ton geändert, der Angeklagte habe beharrlich Kontakt gesucht. Der Staatsanwalt ist überzeugt: Der 42-Jährige wollte seine Ex zurück. Ein bei ihm gefundener Liebesbrief, der nie abgeschickt wurde, „offenbart genau deswegen seine wahren Gefühle“, so der Staatsanwalt. Dort stehe etwa, die neue Beziehung sei wie ein „Dolch ins Herz“.

Als er bemerkt habe, dass er seine Ex nicht mehr zurückbekommt, habe er den Entschluss gefasst, den Nebenbuhler zu töten. Er habe alles geplant, etwa, als er am Tattag stundenlang die Lage auskundschaftete. Hörmann bewertete das Teilgeständnis und die Reue des Mannes positiv, die Folgen für den Geschädigten und die „kaltblütige Tat“ nicht. Er forderte eine Gesamtstrafe von acht Jahren und vier Monaten. Das Gericht hielt sieben Jahre und sechs Monate für angemessen.

Das Gericht hatte vor den Plädoyers einen Hinweis verkündet. Als Motiv komme auch Frustration infrage, so Vorsitzender Richter Christian Liebhardt. Dies ergebe sich durch das Wechselbad der Gefühle, in dem sich der Angeklagte befunden – und in das ihn seine Ex gestoßen habe. Sie habe ihm abwechselnd Nahrung gegeben und ihn weggestoßen. Deswegen könnte es auch sein, dass er die Wut und Frustration daraus an dem 29-Jährigen habe herauslassen wollen.

Schießt man aus Frust mit einer Armbrust?

Der Vertreter der Nebenklage, Anwalt Mihael Milosevic, schloss einen Kauf der Armbrust für ein Hobby aus. Nicht zufällig habe der Angeklagte die Waffe zwischen zwei emotionalen Sprachnachrichten erworben, so der Anwalt. Ihn irritiere der Hinweis des Gerichts. Aus Frustration schieße man nicht mit einer Armbrust auf jemanden, da gebe es andere Arten, sich abzureagieren.

Verteidiger Thorsten Storp sagte zu Beginn seines Plädoyers, das Kerngeschehen sei klar. Doch das vom Staatsanwalt genannte zweite Mordmotiv der niederen Beweggründe sei nicht gegeben. Der Angeklagte sei über Jahre ein „Schaffer“ gewesen, die psychische Belastung sei jedoch so immer mehr geworden. Doch generell sei er liebevoll und herzensgut. Die Tat passe nicht zu seinem Charakter.

„Den Nebenbuhler ausschalten zu wollen, setzt voraus, dass ich selber buhle“, sagte er. Das habe sein Mandant vielleicht um Aufmerksamkeit, aber nicht um die Beziehung – obwohl ihm die Ex viele Möglichkeiten gegeben habe, wenn sie oft schrieb, sie habe nur ihn geliebt. Der 42-Jährige habe niemals geschrieben „Ich will dich zurück“. Deswegen sei er auch nicht eifersüchtig gewesen. „Er hat Schuld auf sich geladen, das ist völlig klar“, sagte Storp. Und der Heimtücke sei wohl nichts entgegenzusetzen, das sei jedoch nur ein Mordmotiv und müsse sich bei der Strafe auswirken. Zudem sei Resozialisierung wichtig. An das Gericht gewandt sagte Storp: „Geben Sie ihm die Perspektive, nehmen Sie sie ihm nicht.“ Er plädierte auf nicht mehr als fünf Jahre Haft. Das Urteil liegt nun jedoch deutlich darüber.

Die Vorgeschichte lesen Sie hier:

Armbrust-Fall: War es versuchter Mord?

Armbrust-Attacke: Opfer konnte lange Zeit nicht am Fenster stehen

Themen Folgen