29.11.2019

Auch die CSU stellt keinen Bürgermeisterkandidaten

Nach der Kommunalwahl will die Elchinger Union wieder die Mehrheit im Gemeinderat

Von Andreas Brücken

Auch die CSU wird in Elchingen ohne einen Bürgermeisterkandidat in den Wahlkampf ziehen. Der Vorsitzende Florian Schirmer erklärte jüngst im Rahmen der Nominierungsversammlung für den Gemeinderat, dass trotz intensiver Suche kein geeigneter Bewerber für das Amt aus den eigenen Reihen gefunden worden sei. „Wir sind nicht die einzige Gemeinde auf der Suche nach einem Bürgermeisterkandidat, der hohen Ansprüchen entsprechen muss. Ziel für die CSU müsse stattdessen sein, wieder die stärkste Kraft im Elchinger Gremium zu werden. Achim Götz, selbst langjähriges Mitglied im Gemeinderat, stellte klar, dass die CSU den amtierenden parteilosen Bürgermeister Joachim Eisenkolb nicht explizit unterstützen wolle, während Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) auf den vollen Rückhalt zur bevorstehenden Kommunalwahl zählen dürfe. Auch wolle man den Wähler nicht mit falschen Personalien täuschen, sagte Götz mit Blick auf seinen Ratskollegen Bernd Schwerdtfeger, der auf der Nominierungsliste nicht mehr zu finden war. Aus Altersgründen verzichtet der 76-jährige dritte Bürgermeister auf eine weitere Kandidatur: „Ich will jungen Leuten die Möglichkeit geben, sich im Gemeinderat einzubringen und nicht nach einigen Jahren den Wähler durch einen vorzeitigen Austritt enttäuschen.“

Als Stichpunkte für den Wahlkampf sprach der Vorsitzende Schirmer den dringend benötigten Wohnraum in der Gemeinde an. Hier müsse man zukunftsorientiert und nachhaltig arbeiten, sagte Schirmer. Nachhaltig wollen sich die Unionsmitglieder der Gemeinde ebenfalls beim Klimaschutz orientieren. Auch die digitale Teilhabe für alle Bürger soll im Wahlprogramm der Elchinger CSU ein Schwerpunkt sein. Als Wirtschaftsförderung brachte Schirmer einen neuen Autobahnanschluss für das geplante Gewerbegebiet ins Spiel. Die Behelfsausfahrt der A7 bei Weißingen soll dafür ausgebaut werden.

Gemeinderat Karl Mayer fasste sich kurz in seiner Rede: „Ich will angesichts der angespannten Haushaltslage keine Wahlversprechen machen, die nicht eingehalten werden können.“ Stattdessen müsse man die Probleme erkennen, ansprechen und geeignete Wege aufzeigen, sagte Mayer weiter und fügte hinzu, dass stattdessen viele Menschen noch immer von den alten Zeiten träumen, in denen die Steuereinnahmen der Gemeinde sprudelten.

Neben den drei amtierenden Gemeinderatsmitglieder Achim Götz, Andreas Mayr und Karl Mayer haben sich der Vorsitzende Florian Schirmer, Julia Götz, Angela Wegele, Martin Gugelfuß, Markus Missel, Roman Heiler, Richard Ambs, Martha Moritz, Carmen Beer, Tobias Buntz, Günter Wuchenauer, Cornelia Eckhard, Marc Wurtz, Sebastian Flitsch, Alexander Straub, Steffi Gugelfuß-Span und Eduard Haidlinger als Bewerber aufstellen lassen. Die 14 Stimmberechtigten Mitglieder der Versammlung sprachen sich ohne Gegenstimmen für die Liste aus.

