Aufregung in den Sedelhöfen Ulm: Fitnessstudio und Zalando unter Wasser

Plus Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen verursacht Wasser Schaden in den Ulmer Sedelhöfen. Den Bewohnern musste der Strom über Stunden abgestellt werden.

Klatschnasse Kartons am seitlichen Eingangsbereich von Haus drei der Sedelhöfe neben Zalando zeugen am Dienstagmorgen noch von den Vorfällen am Montag. Mindestens zwei Zentimeter hoch stand das Wasser nach Zeugenaussagen auf den 2500 Quadratmetern des nagelneuen Fitnessstudios "Top Fit", das im August dieses Jahres eröffnen soll. Auch im ersten OG des Modeladens Zalando sei es zu Wasserschäden gekommen. Wie unserer Zeitung berichtet wurde, sprudelte es "wie im Film" minutenlang aus einem Hydranten im zweiten Obergeschoss.

Ulm: Das Wasser in den Sedelhöfen stand zwei Zentimeter hoch

Offenbar hatte ein Monteur die falsche Leitung geöffnet, sodass Wasser mit enormem Druck in Sekunden den Raum flutete. Mit einem "Schieber" musste der Hydrant wieder geschlossen werden, doch das war offenbar aufgrund des Wasserdrucks nicht ganz so einfach. Schuld trägt eine Baufirma, die nach Angaben von Lothar Schubert, dem Geschäftsführer des Projektentwicklers DC Developments, bereits die Versicherung eingeschaltet habe. Die Schadenshöhe sei unbekannt, derzeit werde ein Gutachten erstellt.

Das ausführende Unternehmen mit Sitz im bayerischen Neufinsing teilt auf Anfrage mit, dass "eine falsche Leitung" geöffnet worden sei. Trotz alledem sei der Betrieb von Edeka und Zalando nicht eingeschränkt worden. "Es tut uns sehr leid, dass wir für derartige Umstände in den Sedelhöfen gesorgt haben.“

Die Höhe der Summe hängt wohl maßgeblich vom Zustand des frisch verlegten Fußbodens im Fitnessstudio ab. Das Wasser bahnte sich seinen Weg unaufhaltsam. Selbst ins Untergeschoss zu Edeka. "Wir haben an vielen Stellen Feuchtigkeit zu beklagen", sagt Schubert. So ärgerlich der Fehler der Baufirma auch war, zu irreparablen Schäden habe er nicht geführt. Angesichts von 500 Waschbecken und 250 Toiletten allein in Haus drei werde klar, dass die Leitungen ein komplexes System sind.

Oberhalb von Zalando kam es zum Wasserschaden. Im ersten OG des Mode-Outlets sei es zu scäden gekommen. Dafon zeugten am Dienstag noch nasse Kartons. Foto: Oliver Helmstädter

Beschwichtigen muss Schubert als Vermieter auch die frisch eingezogenen Bewohner im Obergeschoss, denen teilweise über Stunden der Strom abgeschaltet werde musste. Denn ein Großteil der 112 Wohnungen ist bereits vermietet, obwohl im Haus noch Bauarbeiten zu erledigen sind.

Schubert: „Das Team von dem Unternehmen Pup Sprinkleranlagen ist sehr weit mit der Analyse des Schadens, den sie verursacht haben. Trotz dieser sehr herausfordernden Situation machen alle einen guten Job, um vor allem schnellstmöglich alle Schäden und auch Unannehmlichkeiten, die für einen Teil der Mieter entstanden sind, zu beheben. Wir haben absolutes Mitgefühl für unsere Mieter, die hier gestern den ein oder anderen Umstand ertragen mussten.“

Bereits im Februar gab es bei McDonald`s in Ulm einen Wasserschaden

Bereits im Februar kam es in Haus zwei, bei McDonald's, zu einem Schaden. Christoph Röthemeyer, Projektleiter bei DC Developments, erklärt, dass in der Heizungsleitung auf der Fläche von MC Donald's ein Defekt aufgetreten sei, wodurch es zu Wasserschäden auf der Fläche kam. Die Schadensursache und der Verantwortungsbereich sei allerdings unklar, das werde ebenfalls noch von Experten geprüft.

JD Sports steht in Ulm vor der Neueröffnung

Auch ein wenig Feuchtigkeit abbekommen hat am Montag JD Sports. Doch die unmittelbar bevorstehende Eröffnung des britischen "Streetwear"-Anbieters in Haus drei scheint davon nicht beeindruckt. Augenscheinlich könnte es sofort losgehen: Der 500-Quadratmeter-Laden präsentierte sich am Dienstag komplett eingerichtet und ausgeleuchtet, als würde er Kunden empfangen wollen. Doch wohl wegen der Pandemie zögert das Unternehmen noch, auf den Startknopf zu drücken. Obwohl gerade dieses Unternehmen betont, nicht von den stationären Geschäften abhängig zu sein. Die Verknüpfung der Läden mit dem Onlinehandel macht es möglich.

Der britische Filialist JD Sports in den Sedelhöfen ist bereit für die Eröffnung. Foto: Oliver Helmstädter

Schubert spricht wegen dieser Kombination aus lokalem Geschäft und der Digitalisierung des Einkaufs auch innerhalb des Ladens von einem "Omnichannel". JD Sports ist mit über 70 Läden in Deutschland vertreten. Weltweit gibt es mittlerweile über 770 Geschäfte des Unternehmens.

Der US-Filialist TK Maxx übernimmt nebenan in Haus drei laut Schubert im Mai 1900 Quadratmeter Verkaufsfläche, verteilt auf zwei Etagen. Eröffnung soll noch dieses Jahr sein, Corona ist - wie immer derzeit - auch hier ein Unsicherheitssfaktor.

