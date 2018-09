vor 31 Min.

Bäckerei Stetter zeigt Herz für die Kartei der Not

In der neuen Filiale in Senden wird Gebäck für den guten Zweck verkauft

Senden Eineinhalb Monate lang wurde umgebaut und das Geschäft eingerichtet, nun ist alles fertig: Die erste Sendener Filiale der Bäckerei Stetter aus Pfaffenhofen eröffnet am heutigen Donnerstag. Um 6.30 Uhr geht der Betrieb in der Filiale an der Hauptstraße los. Damit kann die Straße einige Bäcker aufweisen. Chef Meinrad Stetter macht sich deshalb aber keine Sorgen. „Jeder hat seine Alleinstellungsmerkmale“, sagt er.

Bei Stetter gibt es neben Backwaren Frühstück, Kuchen und einen Mittagstisch mit wechselnden Gerichten. Dieser Bereich ist für den Pfaffenhofer Bäcker neu. Bei schönem Wetter können die Kunden auch draußen sitzen. Der Hauptteil bleibe aber die Bäckerei, so Stetter. Diese sei schließlich ein traditioneller Familienbetrieb. Man habe sich schon eine Weile umgesehen, ob sich in Senden etwas ergebe – und nun die Chance im neuen Gebäude an der Hauptstraße genutzt.

Die Neueröffnung nutzt die Bäckerei Stetter gleichzeitig für eine Aktion zugunsten der Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Sie hat passend zu der sozialen Idee Gebäck-Herzen aus Dinkel-Mürbteig hergestellt, die mit Marmelade gefüllt sind. Diese werden am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag, 20. und 21. September, in allen Filialen, also in Pfaffenhofen, Weißenhorn, Reutti und Senden, verkauft. Die Hälfte des Kaufpreises geht direkt an die Kartei der Not.

„Wir haben uns bewusst für Dinkel entschieden, weil wir uns in letzter Zeit viel damit beschäftigt haben und darin gut geworden sind“, sagt Stetter. Zudem sei eine Ernährung mit Dinkel äußerst gesund. (cao)

