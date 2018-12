05.12.2018

Bald wird auch in der Region besser gebechert

Eiligen Kaffeetrinkern im Landkreis soll das Recup-System schmackhaft gemacht werden

Von Ronald Hinzpeter

Auf gut Deutsch heißen die „Coffee-to-go“-Einwegbecher schlicht: Kaffee zum Mitnehmen. Mittlerweile finden aber nicht wenige dieses Wegwerfprinzip zum Davonlaufen, denn es produziert unglaubliche Mengen an Müll. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) möchte der Becherflut Einhalt gebieten, zumindest so gut es geht. Und er setzt dabei auf ein System, das sich anderswo bereits bewährt hat, etwa im Allgäu.

Einwegbecher führen ein kurzes Leben, im Durchschnitt sind sie nur 15 Minuten in Gebrauch. Dann fliegen sie entweder irgendwo in die Ecke, in die Landschaft oder in eine Mülltonne. Die Abfalleimer vor manchen Bäckereien, die sehr viel Mitnehm-Kaffee ausschenken, müssen fünf bis sechsmal täglich geleert werden, berichtete AWB-Chef Thomas Moritz im Umwelt- und Werkausschuss des Landkreises. Bei deutschlandweit 47000 Bäckerläden und 11500 Cafés kommt eine ganze Menge zusammen: Pro Jahr werden in der Bundesrepublik bis zu 2,8 Milliarden Becher weggeworfen, also 7,6 Millionen am Tag. Sie können allerdings nicht einfach wiederverwendet werden, denn die Pappe ist in der Regel mit Kunststoff beschichtet.

Moritz präsentierte den Ausschussmitgliedern auch Zahlen für den Landkreis. Demnach werden hier 660 Einwegbecher pro Stunde verbraucht, was sich pro Tag also auf 15840 Exemplare summiert und im Jahr auf stolze 5,8 Millionen. Das entspricht 83 Tonnen Abfall. Weil das nach Ansicht des ABW so nicht weitergehen kann, setzt er zusammen mit den Entsorgungsbetrieben der Stadt Ulm und der Ulmer City Marketing auf das Mehrweg-Pfandsystem Recup. Das hat mittlerweile eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte hingelegt. Auf den Weg gebracht haben es zwei junge Unternehmer zunächst in Rosenheim. Es setzt auf ein vergleichsweise einfaches System. Die angeschlossenen Partner leihen sich die Becher von Recup aus und geben sie gegen einen Euro Pfand an die Kunden weiter. Die können sie, sobald sie den Kaffee genossen haben, bei einem der angeschlossenen Partner wieder abgeben. Wo sie die finden, sagt ihnen eine Smartphone-App, in der die Standorte verzeichnet sind. Die Bäckereien oder Cafés wiederum verpflichten sich, den Kunden einen gewissen Rabatt auf die Getränke im Mehrwegbecher zu gewähren.

Unterdessen gibt es Recup an vielen Standorten in Deutschland, nicht nur in großen Städten wie München und Berlin, sondern auch im Allgäu und am Bodensee. Selbst im Landkreis hat das Unternehmen bereits Partner: drei in Illertissen, zwei in Altenstadt und je einen in Pfuhl, Senden, Seligweiler, Roggenburg und Unterroth. In Ulm sind es sieben.

Zusammen mit den Ulmer Partnern hat der AWB einen Recup-Becher für die Region gestaltet. Wie der aussieht, soll Mitte Januar der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Solche Becher mit lokaler Duftnote gibt es ebenfalls bereits, etwa im Allgäu (siehe Bild). AWB-Geschäftsführer Moritz gibt sich überzeugt: „Das ist definitiv ein Beitrag zur Müllvermeidung.“

