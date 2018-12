08:06 Uhr

Beatrice Egli hat die Lizenz zum Wohlfühlen

Die Schweizer Schlagersängerin zeigt sich im Congress Centrum Ulm frech, humorvoll und vielseitig. Sie überzeugt nicht nur mit den eigenen Stücken, sondern auch mit den Hits anderer Künstler.

Von Roland Furthmair

Beatrice Egli hatte ihre Tournee „Wohlfühlgarantie“ genannt – und hält auch im voll besetzten Ulmer Congress Centrum Wort. Nach Konzertende jedenfalls stimmen die Besucher spontan „O wie ist das schön“ an. Zuvor hatte die selbstbewusste Sängerin, Moderatorin und Entertainerin mit ihrer jugendlich frechen Art drei Stunden lang eine Mischung aus Schlager und Pop präsentiert. Die Schweizerin verkörperte das Lebensgefühl einer neuen stilistisch aufgeschlossenen Fangemeinde und ließ erkennen, weshalb sie sich in der Vorbereitungszeit ihrer aktuellen ausgedehnten Tournee durch Deutschland, Österreich und Schweiz so rar gemacht hat. Perfektion war angesagt und geboten, von der Lichtshow bis zu den Solisten stimmte einfach alles, selbst beim Ratespiel inmitten der Gästesitzreihen war Egli überrascht über die Schlagfertigkeit der Schwaben.

Beatrice Egli singt in Ulm Hits wie "Kopf aus - Herz an"

Natürlich hatte sie ihre vielfach mit Gold und Platin prämiierten Hits mit dabei, hüpfte, zauberte, tanzte unentwegt die Bühne entlang, scheute mit ihrer fröhlichen Art und ansteckendem Lachen auch nicht den Kontakt mit den Gästen und suchte sich unter den bekennenden Singles „ihr Wohlfühlpaar Dominik und Susanne“ in den Besucherreihen aus. Fortan in die Show mit einbezogen, durften die beiden auf der Bühne das Konzert miterleben. Ob „Irgendwann fängt ein neues Leben an“ oder „Kopf aus – Herz an“ wurden ebenso textsicher aus über 1000 Kehlen begleitet wie „Was geht ab heut Nacht“, bevor es mit viel Stimmung in die Pause ging.

Zurück aus der Pause kam die 30-Jährige mit neuer gestylter Haarpracht, im coolen Lederdress – und auf einem Motorrad. Natürlich waren die „vier Freundinnen“ Babsi (liebenswert naiv), Bernadette (scheinbar emotionslose Pariserin), Beth (Hard-Rock-Überbleibsel vom Wacken Open Air) und Becky (liebenswert verpeilter Bilderbuch-Teenie) zwar nur virtuell auf Großbild allgegenwärtig, doch personifizierte das Quartett das pralle (Frauen)leben.

Sängerin verneigt sich vor Wolfgang Petry und Juliane Werding

Mit perfekter Unterstützung der eigenen Showband und zwei starken Begleitsägerinnen im Chor bewies sie in einem Medley der bekanntesten Wolfgang-Petry-Hits Rock-Talente und gab mit dem Coversong von Juliane Werding „Wenn du denkst du denkst“ endgültig das Signal zur Party. Ob so viel Power für die nächsten sieben Auftritte in zehn Tagen reichen wird, kann die kleine Schweizerin mit Ulmer Ortskenntnissen („immerhin ist euer Münster genau hundert mal höher als ich“) an den kommenden Tagen beweisen, wenn sie ihre „Wohlfühlgarantie“ unter anderem in Wien, Hamburg und Kempten gibt.

Themen Folgen