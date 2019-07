vor 51 Min.

Bürgertheater: Ein großer Abend über und mit Neu-Ulm

Die Uraufführung des zum Stadtjubiläum entstandenen Stückes „Napoleon geht baden“ amüsiert und rührt im Glacis. Bei einer Szene erheben sich die Besucher sogar.

Von Dagmar Hub

Napoleon ist schuld, ohne ihn gäbe es Neu-Ulm nicht in seiner heutigen Form. Aber noch viele andere beeinflussten die Geschichte der erst 150-jährigen Stadt: Florian L. Arnold hat Episoden der Geschichte Neu-Ulms in ein Bürgertheaterstück „Napoleon geht baden“ gepackt, das – für Zuschauer gratis – im Rahmen des Stadtjubiläums am Wochenende auf der Bühne im Glacis aufgeführt wurde, unter Mitwirkung zahlreicher Laiendarsteller und Neu-Ulmer Vereine. Viel Amüsement, aber zuweilen auch Gänsehaut lösten die Szenen beim Publikum aus und Oberbürgermeister Gerold Noerenberg war am Ende ernstlich ergriffen, wie er sagte. Der Revue-Abend blickt, von Napoleon ausgehend, unter die Schichten der Vergangenheit – wenn auch die letzten 100 Jahre deutlich mehr Szenen gewidmet bekommen als die Anfänge.

Die Hauptdarstellerin beim Bürgertheater braucht kein Mikrofon

Star des Abends ist Marisa Maddaluno, die Julia, die Tochter eines Geschichtsprofessors spielt – eine junge Frau des 21. Jahrhunderts, die mit kaum etwas so wenig am Hut hat wie mit der Geschichte. Das ändert sich ins Gegenteil, als Personen aus der Neu-Ulmer Stadtgeschichte für sie lebendig und spürbar werden – am Ende wird Julia zur Verkörperung der Geschichte Neu-Ulms von der Vergangenheit bis zur Gegenwart. Interessant ist der Moments, als sich Julia in einen jungen Journalisten aus der Vergangenheit (Mark Klawikowski) verliebt und aus der Gegenwart heraus am liebsten in den Lauf der Dinge eingreifen möchte. Doch ihr Vater (Uwe Nepomutzky) weiß natürlich, mit wem der Journalist und Buchdrucker Wilhelm Helb, der die erste Zeitung in Neu-Ulm gründete und ab 1870 seine Druckerei an der Stelle hatte, wo die Neu-Ulmer Zeitung heute noch ihre Redaktion hat, tatsächlich verheiratet war. Maddaluno kann nicht nur toll singen (beeindruckend ihre „Lili Marleen“-Interpretation), sie ist auch unerschrocken und macht unbeeindruckt weiter, als ihr Mikro ausfällt.

Überhaupt gehören die musikalischen Partien unter Marion Weidenfelds Regie zu den in ihrer Wirkung am stärksten umgesetzten Elementen des Stückes: Als über der Marschmusik des Ersten Weltkrieges das Leid der unzähligen Toten und Hinterbliebenen deutlich wird, verzerrt sich der von der Stadtkapelle Neu-Ulm gespielte Militärrhythmus immer mehr – und geht nahtlos in Bert Brechts und Kurt Weills „Moritat von Mackie Messer“ über – gesungen von Uwe Nepomutzky, allerdings in der für die geplante Verfilmung der „Dreigroschenoper“ 1930 veränderten Form.

Autor Florian L. Arnold als schusseliger Stadtschreiber

Wie der ins Leben zurückgekehrte Napoleon (Gerard Elineau) in einem hölzernen Waschzuber samt Rotweinglas badet und sich den Rücken schrubben lässt, wie er dabei darüber klagt, dass man von den schwäbischen „Käsevögeln“ (also Kässpätzle) dick wird, und wie er sich zu erinnern meint, ein „Versailles an der Donau“ benannt zu haben, ist eine der amüsantesten Szenen zu Beginn. Ein leiser Humor zieht sich durch die Gesamtheit der Szenen – auch wenn das Zeitgeschehen für die Menschen oft sehr bitter ist. Das Leid der Geschichte kommt oft in Arnolds Stück nicht in den großen Zusammenhängen, sondern in den Gedanken und Emotionen der handelnden Personen daher – so im Ärger der Menschen darüber, dass die Kartoffeln und Karotten in der Garnisonsstadt an die 12300 dort stationierten Soldaten geliefert werden und die Bürger das Nachsehen haben, es sei denn, sie wären als Wirte, Apotheker oder Nahrungsmittelproduzenten selbst Kriegsprofiteure. Inflation und die Goldenen Zwanziger, Arbeitslosigkeit und der Beginn der „neuen Zeit“ drücken sich in den ausgesprochenen Gefühlen der Menschen aus, bis hin zur Friedens-Menschenkette am 22. Oktober 1983, die das Publikum im Glacis stehend nachvollzieht.

Autor Arnold agiert als schusseliger Stadtschreiber, der die Stadternennungsurkunde verloren hatte, selbst auf der Bühne. Ein großes Lob an den musikalischen Leiter Markus Munzer-Dorn, der spontan aushalf, als ein Akkordeon während des Stückes just dann den Geist aufgab, als es einen Schuhplattler des Trachtenvereins „Almrausch“ begleiten sollte. Damit der gekonnt über die Bühne gehen konnte, griff Munzer-Dorn den Rhythmus spontan mit der Gitarre auf.

