Car2go erfolgreich wie nie

So stellte Daimler Car2o im März 2009 in Ulm vor.

Die Ulmer Erfindung nutzen inzwischen über drei Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Nur längst nicht mehr rund ums Münster.

Das Daimler-Carsharing-Modell Car2go ist in Ulm erfunden worden und wurde groß. Zu groß für Ulm. Ende 2014 stellte Daimler die Miets-Smarts in Ulm ein. Fünf Jahre nachdem das Geschäftsmodell effektreich auf dem Münsterplatz sowie im Forschungszentrum auf dem Eselsberg vorgestellt wurde. Ulm war zu klein für ein solches Projekt. Doch Car2go läuft besser denn je: „Alle unsere Zahlen deuten schon nach gut sechs Monaten darauf hin, dass 2018 das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von Car2go wird“, wird Olivier Reppert, der Car2go-Chef zitiert. Dieser hat seinen Sitz längst nicht mehr in Ulm, doch nicht wenige Mitarbeiter des in Schließung begriffenen Ulmer Forschungszentrums sowie noch mehr bei Nachbarn von TSS werden den Erfolg auf ihre Kappe nehmen.

Die Gesamtzahl der Car2go Kunden stieg laut Daimler allein im ersten Halbjahr um zehn Prozent und liegt aktuell bei 3,3 Millionen, ein Anstieg um sogar 25 Prozent seit Juli 2017. In der Geburtsstadt Ulm erreichte das System damals um die 20000 registrierte Kunden. Die weltweit kundenreichsten Car2go Städte sind Berlin mit 258000 Kunden, Chongqing (China) mit 255000 und an dritter Stelle Hamburg mit 212000 Kunden. Die stärksten Zuwächse verzeichnen ebenfalls Berlin (plus 21000), New York (plus 20000) sowie Vancouver und Chongqing mit jeweils 18000 neuen Kunden seit Januar 2018.

Mit Chicago eröffnet Car2go seinen zehnten Standort in Nordamerika. Seit dem 25. Juli stehen dort 400 Smart und Mercedes-Benz Fahrzeuge von Car2go zur spontanen Anmietung zur Verfügung. Inklusive der Neueröffnung in Chicago ist Car2go damit in weltweit 25 Städten auf drei Kontinenten vertreten. Nur nicht mehr in Ulm. Dass in Ulm mit den Mietflitzern auch nach Jahren keine schwarzen Zahlen geschrieben werden, war Daimler wie berichtet im Grunde immer klar. Die Doppelstadt galt eher als ein Erprobungsfeld für das System. Für einen wirtschaftlich lohnenden Betrieb gebe es in der Region einfach zu wenig potenzielle Nutzer.

