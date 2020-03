10:35 Uhr

Corona-Virus hat jetzt die Stadt Ulm erreicht

In Baden-Württemberg wurden am Dienstagmorgen zwei weitere Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Damit steigt die Zahl in Baden-Württemberg auf 28.

Erstmals wurde in der Stadt Ulm ein Mensch positiv auf Covid-19 getestet. Die 45-Jährige war in Südtirol beim Skifahren.

Ulm hat jetzt den ersten bestätigten Fall von Corona: Wie das baden-württembergische Sozialministerium am Dienstag mitteilte, wurde eine 45-jährige Frau, die aus dem Skiurlaub in Südtirol zurück kehrte, positiv getestet. Die Frau wird derzeit in der Universitätsklinik Ulm isoliert versorgt. Details zu dem Fall will das Landratsamt am Nachmittag bekannt geben.

Das Gesundheitsamt ermittelt die Infektionskette. Das heißt: Das heißt, die Kontaktpersonen der Frau werden gesucht, befragt und gegebenenfalls untersucht und ebenfalls isoliert, um eine weitere Ausbreitung der Krankheit einzudämmen.Nähere Details sind derzeit nicht bekannt.

Auch ein 61-Jähriger im Zollernalbkreis ist erkrankt

Im nahen Zollernalbkreis wurde ebenfalls ein Mann positiv getestet. Auch der 61-Jährige war in Südtirol beim Skifahren. Er befindet sich derzeitig in häuslicher Isolation. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Baden-Württemberg damit auf 28 gestiegen. (heo)

