17:08 Uhr

Corona legt Humboldt-Gymnasium in Ulm lahm

Plus 100 Schüler und fast die Hälfte der Lehrer am Humboldt-Gymnasium in Ulm sind in Quarantäne.

Von Oliver Helmstädter

Das Ulmer Humboldt-Gymnasium ist schwer von der Corona-Pandemie getroffen: Das Schulamt teilt auf Anfrage mit, dass 24 Lehrer und mehr als 100 Schüler in häuslicher Quarantäne seien.

Ein Pädagoge des 60-Kopf-Kollegiums wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Weil er zu zahlreichen Schülern und Kollegen Kontakt hatte, ziehen die Infektionsschutzvorkehrungen weite Kreise. „Klar, da fällt viel Unterricht aus“, sagt Schulamtschef Gerhard Semler. Zudem sei problematisch, dass die Schulleiterstelle derzeit vakant sei.

Corona: Jetzt gelten Einschränkungen im Landkreis Neu-Ulm

Deswegen bekomme der stellvertretende Schulleiter derzeit möglichst viele Hilfestellungen von der Stadt. In ganz Ulm befinden sich laut Semler derzeit etwa 300 Schüler in Quarantäne.

Auch interessant:

Themen folgen