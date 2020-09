10:00 Uhr

DFB-Pokal im Live-Ticker: So läuft's beim SSV Ulm gegen Erzgebirge Aue

Holger Bachthaler steht zum dritten Mal in Folge mit dem SSV Ulm 1846 Fußball in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Schafft der SSV Ulm 1846 Fußball gegen Erzgebirge Aue die nächste kleine Sensation im DFB-Pokal? Alles rund um das Spiel im Donaustadion in unserem Live-Ticker.

Zum dritten Mal in Folge tritt der Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball im DFB-Pokal an. Am heutigen Samstag trifft die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler in der ersten Runde auf den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue. Gelingt den Spatzen nach dem grandiosen Sieg vor zwei Jahren gegen den einstigen Titelverteidiger Eintracht Frankfurt der nächste Pokal-Erfolg?

Wir berichten in diesem Live-Ticker über das Geschehen im und rund um das Ulmer Donaustadion. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Themen folgen