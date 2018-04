vor 47 Min.

Der TSV Weißenhorn braucht Flächen für den Sport

Der Vorsitzende benennt bei der Versammlung die größte Herausforderung des Vereins. Zudem vergibt er Ehrenmitgliedschaften.

Die Situation der Sportstätten in Weißenhorn ist neben dem Rückblick auf das Jubiläumsjahr das wichtigste Thema bei der Mitgliederversammlung des TSV Weißenhorn gewesen. Als einer der ältesten Sportvereine Bayerns konnte der TSV 2017 sein 170-jähriges Bestehen feiern. Anhand einiger Fotos blickte der Vorsitzende Jürgen Bischof am Mittwoch auf die Jubiläumsveranstaltungen zurück – von der Turn-Show und dem TSV-Café über die Radrundfahrt „Weißahora Ronda“ und das Stadtparkfest bis zum Jubiläumsball der Tanzabteilung und dem 25. Altstadtlauf. „Alle diese Veranstaltungen sind nicht auf Mitglieder beschränkt, sondern stellen Angebote für die Allgemeinheit dar“, betonte Bischof.

Er ging auch auf die mehr als 10000 Übungsstunden ein, die von 185 ehrenamtlichen Übungsleiterinnen und Übungsleitern für die fast 2500 Mitglieder erbracht werden, darunter 1300 Kinder und Jugendliche. Besonders freute sich der Vorsitzende über die gute Entwicklung der jungen Abteilungen Handball und Radsport. „Es macht Spaß, Vorsitzender eines so tollen Vereins zu sein“, sagte Bischof.

Finanzvorstand Christine Gallasch berichtete, dass die kleine Delle im Finanzergebnis in den beiden Vorjahren durch eine Beitragserhöhung und einige Sparmaßnahmen schnell wieder ausgeglichen werden konnte. „Der Verein steht finanziell auf gesunden Füßen“, sagte sie. Als zentrale Herausforderung für den Verein sieht Bischof die Situation der Sportstätten in Weißenhorn. Er benannte drei konkrete Bedarfe: „Weißenhorn fehlt eine Leichtathletik-Anlage mit einer 400-Meter-Rundlaufbahn und ein Sportgelände wie in unseren Nachbarstädten Vöhringen oder Illertissen.“ Das bestätigte auch Bürgermeister Wolfgang Fendt in seinem Grußwort. Bischof erinnerte außerdem daran, dass die vereinseigene Sporthalle bereits 85 Jahre alt sei und bis 2030 durch einen Neubau ersetzt werden müsse. Dafür benötige der TSV eine geeignete Fläche.

Zusätzlich sieht der Verein Bedarf für Räumlichkeiten für Prävention, Rehabilitation sowie Gesundheits- und Fitnessangebote. „Für solche Angebote ist nicht immer eine große Sporthalle erforderlich, sondern es genügt ein Raum von 15 mal 15 Metern“, sagte Bischof. Fendt schlug vor, beim Neubau einer Sporthalle bei der Grundschule Nord, der in den nächsten Jahren ansteht, die Angliederung solcher Gymnastik-Räume zu prüfen.

Darüber hinaus vergab der TSV bei der Versammlung Ehrenmitgliedschaften an Edeltraud Amann, Mina Bechtold, Hildegard Felgenhauer, Marie-Luise Gehrmann, Maria Kräß, Irmgard Lehner, Emmy Oechsle und Helga Tobisch für ihre langjährige Vereinstreue. (az)

