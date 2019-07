vor 37 Min.

Der älteste Waldkindergarten im Landkreis feiert

Schon vor 20 Jahren tobten die Kleinen durch den Weißenhorner Park. Die Einrichtung ist heute gefragter denn je.

Von Ralph Manhalter

Da sage noch einer, der Nachwuchs interessiere sich nicht mehr für Natur: Den 20 Kindern im Waldkindergarten Weißenhorn dürfte der regelmäßige Kontakt mit Smartphones momentan noch fremd sein – die frühkindliche Hinführung an ein Leben in und mit der Natur ist aber auch so prägend für die weitere Entwicklung. So weiß Leiterin Andrea Dirscherl anlässlich des 20-jährigen Gründungsjubiläums zu berichten, dass „ihre“ Kinder bei Weitem nicht so anfällig für Krankheiten und Unpässlichkeiten sind. Im Allgemeinen seien sie um einiges robuster als Gleichaltrige, die nur dann und wann an die frische Luft kämen, so Dirscherl weiter. Beobachtet man die Schützlinge, zeigt sich: Die Zweieinhalb- bis Siebenjährigen toben zwischen Bäumen und Spielgeräten und wirken dabei fit und gesund.

Der Weißenhorner Kindergarten war der erste im Landkreis

Die Weißenhorner Einrichtung war seinerzeit die erste ihrer Art im Landkreis Neu-Ulm. Gegründet wurde sie im Juni 1999 durch eine Elterninitiative, die sich zu einem Förderverein zusammengeschlossen hatte. Bestand anfangs nur die Möglichkeit, sich bei wirklich widrigen Wetterverhältnissen in einen Bauwagen zurückzuziehen, erfolgte im Jahr 2003 die Errichtung einer festen Heimstatt. Das Holzgebäude fügt sich architektonisch gut in die baumreiche Umgebung ein, verfügt über Sitzplätze und einen Aufenthaltsraum.

Die meiste Zeit jedoch zieht es die Kinder ohnehin ins Freie. Der Stadtwald darf zu diesem Zweck genutzt werden, sei es, um etwas zu basteln, Pflanzen und Tiere zu erkunden oder einfach zu spielen. Fünf Erzieherinnen kümmern sich um die Zöglinge. Die Eltern schätzen den Freiraum, über den die Kinder verfügen können, berichtet Dirscherl nicht ohne Stolz. Vor Anfragen könne man sich im Prinzip kaum retten. Allerdings würden zunächst die Weißenhorner Kinder aufgenommen, denn Interessenten kämen bis aus Senden und Illertissen.

Auch im Winter gehen die Kinder nach draußen

Beim Betrachten des Falzflyers erschließt sich dann auch ein Grund für diese Begeisterung, stehen doch neben Naturerfahrung und Meditationsübungen auch Musizieren und Gestalten mit Materialien aus dem Wald auf der Agenda. Selbst im Winter bei Eis und Schnee spielt sich der Tag unter freiem Himmel ab. Nur bei absolutem Extremwetter verbringen die Kinder den Tag im geschlossenen Raum.

Zum Jubiläum, das vergangenen Freitag ausgiebig gefeiert wurde, spendete der Förderverein einige Tipizelte und Kriechröhren aus Weidengeflecht, die von den Sprösslingen begeistert angenommen wurden. Dass Naturkindergärten Zukunft haben, zeigen die Neugründungen in Senden und Illertissen.

Hier lesen Sie mehr aus der Region:

Hunderte besuchen das Vöhringen Sportparkfest

Forstdirektor Fiedler war ein Pionier für den Wald in Weißenhorn

Themen Folgen