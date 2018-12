11:33 Uhr

Die Klinikkrise und der Weihnachtsbaum

Plus Freie Wähler und CSU beharken sich wegen einer Sondersitzung zu den Krankenhausdefiziten - mit weihnachtlichen Untertönen

Von Ronald Hinzpeter

Auch im harten politischen Geschäft hinterlassen Advent und Weihnachtszeit zuweilen ihre Spuren. Da bekommen die Argumente sozusagen ein wenig Lametta umgehängt. So wie in der Debatte um eine Sondersitzung zur Klinikkrise, die sich zum Ende der vergangenen Woche entsponnen ha. Da beharken sich Freie Wähler (FW) und CSU in der Sache knallhart, aber eben mit jahreszeitlich angemessener „Verzierung“. So antwortet der CSU-Fraktionsvorsitzende Franz-Clemens Brechtel etwa auf eine E-Mail der FW-Fraktionsspitze im Kreistag: „Jetzt lasst mal den Weihnachtsbaum im Wohnzimmer!“ Der Konter von Kurt Baiker fällt dann ebenfalls in die „Oh-Tannenbaum“-Kategorie, wenn er schreibt: „Hallo lieber Franz von der CSU, warum musst du die Nadeln des Weihnachtsbaumes schon vor Heilig Abend rupfen?“

Für die Debatte zur Klinikkrise war es zu spät Um was geht es? Je nach Betrachtungsweise nur um einen Termin oder um viel Geld. Die Freien Wähler hatten beantragt, dass in der letzten Kreistagssitzung des Jahres am 14. Dezember die Leitung der Kreisspitalstiftung, angesichts neuer Defizitmeldungen, zum aktuellen Stand der Klinikkrise Stellung beziehen solle. Allerdings fand sich dieser Punkt ganz am Ende der Tagesordnung. Als er dann zur Mittagszeit aufgerufen wurde, hatte das Gremium bereits dreieinhalb Stunden hinter sich. Wegen der vorgerückten Stunde wurde das Thema auf Wunsch der Freien Wähler von der Tagesordnung genommen. Die Angelegenheit sollte im Rahmen einer Sondersitzung im kommenden Jahr behandelt werden. Verzögerung wegen Weihnachtszeit und Ferien Als Termin schlug das Landratsamt den 15. Februar vor, denn früher sei die Vorbereitung des Themas nicht zu bewältigen, zumal ja auch die Weihnachts- und Ferienzeit berücksichtigt werden müsse, argumentierte Martin Leberl, Leiter des Geschäftsbereichs Zentrale Angelegenheiten. Hinzu komme, dass bei der Sondersitzung „aufgrund neuer Sachverhalte“ voraussichtlich auch der Nuxit-Komplex besprochen werde. „Auch dafür bedarf es einer entsprechenden Vorbereitungszeit.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Diese Argumente ziehen bei den Freien Wählern allerdings nicht, sie drängen auf einen früheren Termin, denn das Defizit der Kreisspitalstiftung steige jede Woche um eine Dreiviertelmillion an. Zwischen dem 13. November, als FW-Fraktionschef Kurt Baiker die Behandlung der Angelegenheit im Kreistag beantragt hatte, und dem 15. Februar „liegen 13 Wochen – oder über drei Millionen Euro zusätzliches Defizit, welches letztlich vom Landkreis zu tragen ist“. Deshalb solle die Klinikkrise unbedingt noch im Januar diskutiert werden. Konter gegen den "Lieben Franz" Der CSU-Fraktionsvorsitzende Brechtel gibt den Freien Wählern in eine Mitschuld an der Verschiebung, denn deren Kreisrat Jürgen Bischof habe die Sitzung vom 14. Februar durch ein „einstündiges Zwiegespräch“ mit dem Leiter des Jugendamts zur Kindertagespflege „für eine unerwartete Verzögerung gesorgt“. Das hätte seiner Ansicht nach nicht im Kreistag, sondern in einem Ausschuss oder einer Fraktionsbesprechung beredet werden können: „Aber die Bühne war wohl zu klein“, merkt Brechtel spitz an. Er sei gespannt, „welche tollen Vorschläge der Freien Wähler keine 14 Tage länger Zeit haben und das Defizit sofort reduzieren werden“. Daraufhin kontert Baiker: „Lieber Franz, nicht die Freien Wähler brauchen tolle Vorschläge, sondern der Landrat von der CSU und sein Stiftungsdirektor und das alles hat keine Zeit bis Mitte Februar.“ Zumindest die Weihnachtsbäume sind bis dahin schon weggenadelt. Lesen Sie auch: Kliniken-Krise: Großer Ärger um alte Jahresrechnung

