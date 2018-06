vor 21 Min.

Die Neu-Ulmer Innenstadt wird zum großen Spielplatz

Bei „Neu-Ulm spielt“ gibt es wieder in der ganzen Innenstadt Spielstationen. Voriges Jahr kam der Aktionstag sehr gut an.

Bei „Neu-Ulm spielt“ können sich am Samstag Besucher an 80 Stationen in der gesamten Innenstadt austoben. Autofahrer müssen deshalb aufpassen.

Von „Mensch ärgere dich nicht“ bis zum Torwand-Schießen, vom Quiz bis zum Kettcar-Parcours: In Neu-Ulm darf am Samstag, 23. Juni, wieder nach Herzenslust gespielt werden. Die Stadt lädt zur vierten Auflage des Aktionstages „Neu-Ulm spielt“ ein. In der gesamten Innenstadt wird es rund 80 unterschiedliche Spielstationen geben.

Vereine, Institutionen, Neu-Ulmer Geschäfte, Parteien sowie Handels- und Gewerbetreibende in der gesamten Stadt beteiligen sich an der Aktion. Sie verwandeln mit ihren Spielstationen die Innenstadt rund um den Heiner-Metzger-Platz, den Rathausplatz, den Johannesplatz, den Petrusplatz und die Ludwigstraße einen Tag lang in einen großen Spaß- und Spielbereich. Von Geschicklichkeitsspielen über kniffelige Quiz- und Sportspiele bis hin zu klassischen Brettspielen, von altbekannten bis zu völlig neuen Spielen – die Auswahl der Spielmöglichkeiten ist groß. Wer es sportlich mag, kann sich beispielsweise beim Klettern, Bouldern, Fechten, Torwand-Schießen oder Bowling versuchen. Schlaue Köpfe sind bei Quizspielen, beim Schach oder Memory gefragt und bei vielen Stationen können die Teilnehmer ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Zum ersten Mal dabei sind der Modellfliegerklub Ulm/Neu-Ulm mit Modellfliegen am Simulator, die TSG Söflingen mit Rollstuhlbasketball und der SV Oberelchingen/Scanplusbaskets mit „Ready for Take-off“. Auch für Kinder gibt es eine große Auswahl an Angeboten. So können die kleinen Besucher beispielsweise ein Polizeiauto auf dem Rathausplatz bemalen, mit dem Feuerwehrschlauch um die Wette spritzen, die Rollenrutsche hinuntersausen, in der Hüpfburg toben oder an verschiedenen Mal- und Bastelstationen kreativ werden. Gespielt werden kann von 11 bis 18 Uhr. Junge Wochenmarktbesucher können darüber hinaus beim Markt der Zwerge von 9 bis 12 Uhr auf dem Petrusplatz spielerisch den Neu-Ulmer Wochenmarkt kennenlernen.

Aufgrund von „Neu-Ulm spielt“ werden die Ludwigstraße im Abschnitt zwischen der Augsburger Straße und der Rathausstraße und zwischen der Kasernstraße/Friedenstraße und der Bahnhofstraße sowie der nördliche Johannesplatz in der Zeit von 7 bis circa 20 Uhr für den Fahrverkehr gesperrt. Auch für den Linienverkehr ergeben sich Änderungen. (az)

