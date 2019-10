vor 18 Min.

Diebe stehlen teure Münzen auf Börse in der Arena

Hunderte Sammler konnten in der Stadthalle Wertstücke kaufen und los werden.

Gleich mehrere Diebstähle haben sich am Sonntag auf einer Münz-Börse in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, entwendete ein 68-jähriger von einem Stand eine Goldmünze im Wert von 1350 Euro. Der 78-jährige Standinhaber konnte den Täter hierbei beobachten. Er folgte dem Täter, sprach ihn an und forderte dabei seine Münze zurück. Der Mann händigte dem Standbesitzer die Münze bereitwillig wieder aus, allerdings erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl.

Bei derselben Veranstaltung gab es noch einen weiteren Diebstahl von Gold- und Silbermünzen durch bislang unbekannte Täter. Der 63-jährige Standinhaber wurde zunächst von einem etwa 50 Jahre alten Mann in ein Gespräch verwickelt. Dessen zwei Begleiter, beide um die 30 Jahre alt, stahlen währenddessen mehrere Gold- und Silbermünzen im Wert von rund 10.000 Euro.

Als der Sicherheitsdienst der Veranstaltung die drei Täter beim Verlassen des Gebäudes aufhalten wollte, rannten sie in unterschiedlichen Richtungen davon. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, sich unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (az)

