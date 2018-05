06:00 Uhr

Diese Säule überführt Maut-Sünder

An der B28 bei Neu-Ulm misst bald eine vier Meter hohe Säule, ob Fahrer und Speditionen bezahlen.

Von Thomas Heckmann

Eine neue, vier Meter hohe Säule steht seit diesen Mittwoch an der B28/B30 zwischen der Ausfahrt Neu-Ulm-Mitte und dem Dreieck Neu-Ulm in Fahrtrichtung Senden/Wiblingen. Da diese Stelle zwischen zwei kurz aufeinander folgenden Geschwindigkeitsbegrenzungen eingebettet ist, erschrickt derzeit so mancher Autofahrer und bremst ab. Aber die blaue Säule blitzt nicht etwa Raser: Sie gehört der Firma Toll Collect aus Berlin, die für das Eintreiben der Lkw-Maut in Deutschland zuständig sind.

Ab Juli werden weitere rund 40000 Kilometer Bundesstraßen für Lastwagen mautpflichtig – und die Säule bei der B28 soll gemeinsam mit rund 600 weiteren Säulen in Deutschland die Maut überprüfen. Auf den Autobahnen stehen schon seit mehreren Jahren weiße Kontrollbrücken quer über der Fahrbahn. Außerdem ist das Bundesamt für Güterverkehr mit zahlreichen Kontrollfahrzeugen unterwegs, um auf die korrekte Zahlung der Lkw-Maut zu achten.

Mit Kameras erstellt die Säule Bilder von vorne, von der Seite und vom Kennzeichen der vorbeifahrenden Fahrzeuge, die über 7,5 Tonnen wiegen. Wenn sich der vorbeifahrende Lastwagen mit seinem Mautgerät im Fahrzeug korrekt identifizieren kann, werden die Fotos und Daten noch in der Säule gelöscht. Wenn der Verdacht besteht, dass keine Maut bezahlt wird, werden die Daten in ein Rechenzentrum übertragen und nach einer Befragung des Halters und fehlender Mautzahlung Bußgeldverfahren eingeleitet.

Für nicht-mautpflichtige Autofahrer hat die Säule übrigens keine Funktion. Zur deutlichen Unterscheidung von modernen Geschwindigkeitsblitzern gilt: Die Mautsäule ist mit ihren vier Metern deutlich höher, außerdem ist sie blau mit einem grünen Ring im unteren Bereich.

