13:33 Uhr

Donauweg in Neu-Ulm wird wegen Sturmschäden teilweise gesperrt

Das Unwetter, das am Mittwoch über Neu-Ulm hinweg gefegt ist, hast am Donauweg im Bereich zwischen DLRG und Illerbrücke erhebliche Schäden hinterlassen. Der Weg wird daher vorerst gesperrt.

Am Mittwoch fegte ein kurzes, aber heftiges Unwetter über Neu-Ulm hinweg. Hierbei kam es am Donauweg im Bereich zwischen dem DLRG (ehemals Donaubad) und der Illerbrücke (Wiblinger Straße) zu erheblichen Sturmschäden. Der Weg wird derzeit streckenweise durch abgebrochene Äste blockiert. Darüber hinaus besteht Gefahr durch brüchige Äste, die noch in den Baumkronen hängen. Der Weg entlang der Donau ist daher vorerst für Fußgänger und Radler gesperrt. Das teilte die Stadt Neu-Ulm am Freitag mit.



Wie lang die Aufräumarbeiten dauern werden und wann der Weg wieder frei gegeben werden kann, könne zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht gesagt werden. (az)

