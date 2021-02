vor 28 Min.

Ehepaar aus Wullenstetten rät bei TV-Quiz für seine fünf Kinder

Daniel und Ronja Wildfang nehmen am Quiz mit Jörg Pilawa teil. Ausgestrahlt wird die Sendung am Mittwoch, 3. Februar, um 16.10 Uhr in der ARD.

Plus Ronja und Daniel Wildfang aus Wullenstetten nehmen am Mittwoch am Quiz mit Jörg Pilawa teil. Auch, um Geld für ihren behinderten Sohn zu sammeln.

Von Carolin Lindner

Ronja und Daniel Wildfang aus Wullenstetten sind noch keine 30 Jahre alt, kennen sich aber schon seit 20 Jahren und sind seit zehn Jahren miteinander verheiratet. Und nicht nur das: Das Paar hat fünf Kinder. Den Eltern ist es wichtig, dass die Kinder naturbewusst aufwachsen, deswegen hat die Familie einen besonderen Lebenstraum: Sie will auf einem Selbstversorgerhof leben. Dieser Traum ist selbstredend nicht ganz günstig, außerdem müssen die Wildfangs in Sachen Haus und Ausstattung mehr beachten als andere Menschen, denn einer ihrer Söhne, Oskar, ist behindert. Um Oskar auch in Zukunft zu Hause gut versorgt zu wissen, haben die beiden sich bei der Show "Das Quiz mit Jörg Pilawa" beworben - und sind am Mittwoch im Fernsehen zu sehen. Außerdem haben sie einen Spendenaufruf für Oskar gestartet.

Das Quiz mit Jörg Pilawa läuft seit Ende November wieder täglich um 16.10 Uhr im Ersten. 2010 wurde die Sendung eingestellt, nachdem sie seit 2001 regelmäßig im Fernsehen zu sehen war - Ältere dürften sich also noch gut daran erinnern. Ronja Wildfang aber war vor zehn Jahren gerade mal 17 Jahre alt, ihr Ehemann Daniel 19. "Wir haben uns wahrscheinlich deswegen auch nicht mehr bewusst an die Sendung erinnert, sie höchstens irgendwo im Hinterkopf gehabt", sagt Ronja Wildfang und lacht.

TV-Quiz: Ehepaar aus Wullenstetten macht wegen der Kinder mit

Ihre Teilnahme verdankt sie indirekt der Corona-Pandemie: "Ich habe wegen aktueller Infos zum Coronavirus und möglicher neuer Beschränkungen irgendwann mal das Mittagsmagazin angemacht, weil ich dachte, es kommt eine Pressekonferenz." Und nicht nur die kam, sondern auch Jörg Pilawa, der im Mittagsmagazin um Kandidaten für seine alte-neue Quizshow geworben hat. "Da dachte ich mir dann: Da bewerb ich mich, bei einer neu aufgelegten Show haben wir vielleicht Chancen, reinzukommen." Das Ehepaar Wildfang hatte Erfolg: Der Sender habe sich bei ihnen gemeldet, offenbar hat ihre Geschichte Anklang gefunden - denn die beiden machen eigentlich wegen ihrer Kinder mit.

Das dritte Kind der Wildfangs hat eine Behinderung, deswegen haben die Eltern auch schon einen Spendenaufruf gestartet (mehr zur Spendenkampagne gibt es hier). Oskar hat Mukoviszidose, einen Herzfehler, Epilepsie und leicht autistische Züge. Die Behandlung und die Umstände gingen und gehen ins Geld, zudem planen Oskars Eltern auch schon für seine Zukunft. Denn der zurzeit Siebenjährige wird nie alleine leben können, sie möchten ihm für später eine behindertengerechte Einliegerwohnung mit einem Therapiezimmer anbauen. Diese soll einmal mit auf dem Selbstversorgerhof liegen, von dem die Wildfangs träumen, den sie aber noch nicht gefunden haben. "Wer also so einen Hof mit ein wenig Land im Kopf hat oder selbst einen besitzt und verkaufen möchte, darf sehr gerne an uns denken", sagt die 27-jährige Ronja Wildfang. Der Ort sei nicht entscheidend, schön wäre es aber in der Umgebung ihres derzeitigen Wohnorts in Wullenstetten.

Wullenstetten: Möglicher Gewinn aus dem Quiz soll an die Kinder gehen

Doch diesen Lebenstraum haben die Eltern nicht nur wegen Oskar, sondern auch wegen ihrer anderen vier Kinder: dem zehnjährigen Noah, der achtjährigen Ida, dem dreijährigen Fred und dem sieben Monate alten Emil. "Es ist uns total wichtig, unseren Kindern eine Wertigkeit für die Natur und das Leben mitzugeben", sagt die Mutter. "Sie sollen grob gesagt, wissen, woher die Milch kommt - nämlich nicht aus dem Kühlregal." Natürlich wüssten die Kinder vieles auch so, sie und ihr Mann geben sich viel Mühe. Doch ein Leben auf einem Hof, auf dem vieles selbst hergestellt wird, sei eben noch mal eine Stufe weiter.

Schon vor der Teilnahme an der Quizsendung haben sich die beiden überlegt, wofür das Geld verwendet wird - falls sie denn etwas gewinnen. Ein Teil soll im Gewinnfall auf die Konten der Kinder verteilt werden, falls dann noch etwas übrig ist, fließt es ins Eigenkapital für das neue Zuhause. Derzeit wohnen die Wildfangs in Wullenstetten noch zur Miete, aber das soll sich möglichst bald ändern - vielleicht ja mit einem satten Gewinn im Quiz mit Jörg Pilawa.

Ronja Wildfang aus Wullenstetten: "Jörg Pilawa war sehr nett"

Die Sendung wurde vor etwa zwei Wochen im Studio aufgezeichnet, aus diesem Grund sind die Eltern mit ihrem Jüngsten Emil nach Hamburg gefahren. Ronja Wildfangs Bruder war auch dabei, um Emil während der Rate-Zeiten seiner Eltern zu betreuen. Die anderen vier Kinder, die alle schulpflichtig sind oder in den Kindergarten gehen, blieben zu Hause und genossen dort Opas Gesellschaft.

Im Studio in Hamburg sei es sehr interessant gewesen, sagt Ronja Wildfang. "Es war ein tolles Team und auch Jörg Pilawa war sehr nett." Sie sei froh, dass coronabedingt keine Zuschauer erlaubt gewesen seien. "Ich hatte auch so schon richtig Lampenfieber, da haben die Mitarbeiter im Studio als Zuschauer gereicht", sagt sie und lacht. "Es war eine coole Erfahrung." Wie weit die beiden Wullenstetter gekommen sind, können Interessierte am Mittwoch, 3. Februar, um 16.10 Uhr auf ARD sehen.

