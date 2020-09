vor 53 Min.

Ein Jahr Bodycam: Dieses Fazit zieht die Neu-Ulmer Polizei

Plus Seit einem Jahr nutzt die Polizei Neu-Ulm Bodycams. Bei einer Übung gibt die Polizei einen spektakulären Einblick. Doch bringt die Kamera überhaupt was?

Von Sophia Huber

Ein verlassenes Fabrikgebäude in Senden, leichter Regen, ungemütliche Stimmung. In einem der Räume im zweiten Stockwerk sitzt ein Mann, der sich hier eigentlich nicht aufhalten darf. Schon öfters ist der Polizeibekannte dort gewesen und hat für Unruhe gesorgt. Jetzt hat die Polizei wieder einen Anruf wegen Ruhestörung bekommen.

Ein Streifenwagen fährt vor und hält auf dem Hof, mehrere Beamte steigen aus. Der Mann schaut aus dem offenen Fenster: „Was wollt ihr hier?“, ruft er. Ein Polizist fordert ihn auf, das Gebäude zu verlassen. „Ich gehe hier nicht weg! Ich mach’ was ich will!“, schreit der Mann weiter. Polizeioberkommissar Stefan Kränzle gibt dem Mann Bescheid, dass er jetzt seine Bodycam anschalten und nach oben kommen werde. Fest in Kränzles Faust ist eine Hundeleine. Ein belgischer Schäferhund bellt und knurrt.

Bei der Übung zeigen die Beamten die Funktion der Bodycam

Was nach dem Beginn eines „Tatort“ klingt, ist in Wirklichkeit nur eine Übung des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Seit Kurzem haben auch Diensthundeführer Bodycams an ihren Uniformen, während die Streifenpolizei die kleinen gelben Kameras schon seit einem Jahr nutzt. Der Probeeinsatz am Freitagvormittag ist zwar gespielt, der Vorfall hätte sich jedoch in der Realität so ähnlich abspielen können.

Die Protagonisten der Szene: der sich wehrende und aggressive Täter Uwe, Polizeioberkommissar Kränzle, zwei Beamten der Streife und der Star der Show: Diensthund Maddox. In dessen Namen steckt das englisch Wort mad (böse). Wie passend dieser Name gewählt ist, wird Maddox gleich beweisen.

Diensthund Maddox stürmt auf den Täter zu und stößt ihn um

Schon im Treppenhaus des Fabrikgebäudes hört man Maddox laut bellen. Als sein Dienstführer mit ihm im zweiten Stockwerk ankommt, werden die Schritte noch lauter und schneller – dass er mit Kraft und Aggression an der Leine zieht, kann man schon von Weitem hören. Als Kränzle und Maddox um die Ecke kommen, steht der Täter an der Wand des leeren Zimmers gelehnt, in der Hand ein Holzstock. „Legen Sie den Stock weg“, fordert Kränzle ihn mit energischer Stimme auf. Nichts geschieht. „Hund los!“, schreit er dann und lässt die Leine los. Maddox stürmt auf den Mann zu und stößt ihn auf den Boden. Man hört Schreie. Die Bodycam hat alles aufgezeichnet. Hat Maddox den Mann etwa gebissen?

Polizeioberkommissar Stefan Kränzle zeigt einen Übungseinsatz mit der Bodycam Video: Polizei Schwaben Süd/West

Katharina Baisch, ebenfalls Diensthundeführerin bei der Polizei, erklärt die Szene: „Der Hund soll ganz klar Angst erzeugen.“ Gebissen hat er allerdings nicht. Beim Stoßen, so wird das Attackieren ohne Biss genannt, hat der Diensthund einen Maulkorb an. Doch im Ernstfall sollen Diensthunde auch zubeißen. „Er kann nicht unterscheiden, ob es ein echter oder gespielter Einsatz ist“, sagt Kränzle, als er mit Maddox aus dem Raum geht und ihn lobt. „Für ihn war das purer Stress“, erklärt der Polizist weiter. Deswegen darf Maddox jetzt nach draußen und sich an seinem Beißkissen abreagieren.

Die Menschen haben mehr Respekt wenn Hund und Cam dabei sind

13 Diensthunde gibt es bei der Staffel der Operativen Ergänzungsdienste in Neu-Ulm. Auch Katharina Baisch hat bereits Erfahrung mit ihrem Diensthund und der neuen Bodycam gemacht. „Die Leute haben mehr Respekt vor uns, wenn Sie den Hund sehen“, erläutert sie. Die kleine quadratische Kamera an der Uniform sorgt seit Kurzem dafür, dass den Beamten im Nachgang nicht unterstellt werden kann, sie hätten sofort den Hund auf einen Betroffenen losgelassen.

„Vor allem bei Einsätzen in Asylheimen merken wir, wie viel Angst die Bewohner vor Hunden haben“, berichtet Baisch aus ihrer Erfahrung. Sie glaubt, dass ein Hund in südlichen Ländern eine andere Stellung hat als bei vielen Deutschen, die ihn als beliebtes Haustier kennen. Auch Maddox und seine Kollegen sind nach der Arbeit ganz normale Haustiere und leben bei ihren Chefs. „Das ist als ob man ihn an- und ausschalten würde“, sagt Baisch über ihren Hund. Bei ihr zu Hause braucht man also keine Angst haben, attackiert zu werden. Zwischen eineinhalb und zwei Jahre dauert die Ausbildung der Diensthunde.

Die Diensthundeführer loben die Bodycams. Ihr Fazit ist nach der kurzen Zeit schon sehr positiv. Die normale Streife, beziehungsweise der uniformierte Dienst, nutzt die Bodycams seit einem Jahr – bis jetzt auf freiwilliger Basis.

Die Videos sind vor allem als Beweismittel in Prozessen nützlich

Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums sieht zwei große Vorteile in den Bodycams: „Die Erfahrung zeigt, dass die Bodycam im Einsatz sehr deeskalierend wirkt.“ Außerdem helfen die Videoaufnahmen bei der Aufklärung von Straftaten, beispielsweise als Beweismittel im Gerichtssaal. „Etwa 500 Videos wurden bisher weiterverwendet“, sagt Stabik. Teilweise sind die Bilder sehr verwackelt oder der Ton übersteuert. Doch das soll so sein. „Man sieht eben, wie die Situation aus dem Blickwinkel eines Menschen war“, erklärt der Beamte. Laut dem Pressesprecher ist erst eine Beschwerde wegen der Bodycams eingegangen: Ein Bürger dachte, er wäre gefilmt worden, wurde er aber nicht.

