Einbruch in Neu-Ulm: Polizei fahndet mit mehreren Streifen im gesamten Stadtgebiet

Ein Einbrecher richtete in Neu-Ulm erheblichen Schaden an.

Zeugen meldeten sich bei der Polizei, dass gerade in der Neu-Ulmer Innenstadt ein Einbruch stattfinde. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

In einen Kellerraum in der Kasernstraße in Neu-Ulm ist am Sonntag eingebrochen worden. Die Polizei schätzt den angerichteten Sachschaden auf zirka 2000 Euro. Der Schaden der Beute könne noch nicht beziffert werden, so die Polizei.

Demnach wurde der Polizei Neu-Ulm gegen 8.55 Uhr mitgeteilt, dass gerade ein Einbruch in einem Kellerraum stattfinden würde. Den Angaben der Zeugen zur Folge schlug ein ca. 30-jähriger Täter die Glasscheibe eines Kellerfensters ein. Durch dieses Fenster gelangte er in das Gebäude.

Nach kürzester Zeit kletterte der Tatverdächtige mit einem Kabel in der Hand wieder aus dem Fenster und flüchtete in Richtung Rathaus. Diesen Vorgang konnten mehrere Zeugen beobachten, welche auch eine entsprechende Personenbeschreibung abgaben.

Trotz einer sofortigen Fahndung im Bereich des Tatorts mit mehreren Streifen im gesamten Stadtgebiet trafen die Beamten den Tatverdächtigen nicht mehr an.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (az)

