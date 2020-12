vor 50 Min.

Eine neue Bühne im Ulmer Kornhaus für die freie Kulturszene

Plus Mit dem Projekt „Kulturspeicher“ wollen sich viele Kunstschaffende aus Ulm 2021 gegen die Corona-Krise stemmen. Neuer Raum entsteht im Kornhaus.

Von Andreas Brücken

Verheißungsvoll haben die Macher des neuen Kulturspeichers im Ulmer Kornhaus das Motto für ihr Projekt genannt: „Da blüht uns was Neues“ ist auf der Einblendung zu lesen, die auf der großen Leinwand des Veranstaltungssaals hängt. Mit diesem Projekt wollen sich die Verantwortlichen des Kulturbeirats gegen ein Aussterben der freien Kulturszene der Stadt stemmen. Angesichts des drohenden Lockdowns soll das Kornhaus eine neue Spielstätte in der Innenstadt werden. Die beiden Organisatoren Sven Wisser (künstlerischer Leiter der Jungen Bühne Ulm) und Jan Ilg (Leiter des Ulmer Zelts) sowie die Hausherren des Kornhauses, Bürgermeisterin Iris Mann und der Geschäftsführer der Ulm Messe, Jürgen Eilts, stellten jetzt das Projekt vor.

Im Kornhaus können Künstler, Musiker, Schauspieler von Ulm auftreten

Iris Mann erklärte, dass man auf der Bühne des Kornhauses den zahlreichen Musikern, Schauspielern und Künstlern der Stadt eine Möglichkeit für einen Auftritt bieten wolle. Meistens böten die Räumlichkeiten von Amateurbühnen und kleinen Kunstschaffenden nicht die vorgeschriebene Größe, um die Hygienevorschriften einzuhalten, erklärte Mann weiter und ergänzte: „Die Möglichkeit, vor Publikum aufzutreten, ist als gemeinsames Erlebnis wichtig für die individuelle Psyche.“ Der Geschäftsführer und Hausherr des Kornhauses, Jürgen Eilts, zeigte sich begeistert für diese Idee. „Der Saal steht derzeit ohnehin leer und ist mit seiner Größe und Lage im Herzen der Stadt prädestiniert.“

Bereits vor dem Teil-Lockdown im November hatten viele Kunstschaffende mit der Situation zu kämpfen, keinen Platz zu haben, um die geltenden Auflagen wirtschaftlich umzusetzen. Aus dem Arbeitskreis Kultur, dem momentan 67 verschiedene städtische und freie Institutionen und Künstler angehören, kam der Impuls, einen Ort für diese Szene zu etablieren. Rund 600 Besucher haben unter normalen Umständen im voll besetzten Kornhaussaal Platz – etwa 150 Stühle sind es bei Einhaltung der Mindestabstände.

Das Land Baden-Württemberg fördert das Ulmer Kornhaus-Projekt

Gefördert und unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Land Baden-Württemberg. Von den Zuschüssen sollen die betreffenden Künstler eine feste Gage oder gegebenenfalls ein Ausfallhonorar erhalten. Die Eintrittspreise sollen bis zu 26 Euro betragen, wie Jan Ilg sagt und klarstellt: „Kultur hat ihren Wert.“

Sven Wisser will den Kulturspeicher jedoch nicht nur als Notlösung in der Corona-Krise verstehen. Vielmehr sehe der Kulturbeirat in dem Projekt auch ein Zeichen, wie man in Ulm mit einer Krise umgeht: „Wir halten zusammen und das macht unsere Stadt aus.“ Das Interesse an der neuen Spielstätte ist derweil bei den Kunstschaffenden groß: Mit 47 Veranstaltungen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik, Kabarett und Lesungen ist der Spielplan des Kulturspeichers zwischen Januar und April bereits jetzt schon prall gefüllt.

Sven Wisser gibt den Tatortreiniger im Ulmer Kornhaus

Zum Auftakt steigt Kulturbeirat Sven Wisser als Schauspieler selber auf die Bühne: Am Freitag, 15. Januar 2021, sollen mit dem „Tatortreiniger“ die Fans des schwarzen Humors auf ihre Kosten kommen. Bis dahin hoffen alle Beteiligten, dass die Coronabestimmungen einen Liveauftritt noch zulassen. Der Mitorganisator Jan Ilg erklärt dazu, dass der Kulturspeicher im Kornhaus ein dynamischer Prozess in schwierigen Zeiten sei, der sich den gegebenen Umständen anpassen würde, während sich alle Beteiligten einig sind, dass das Projekt auch eine Chance für ein neues Netzwerk unter dem Dach des Kornhauses böte.

Lesen Sie auch:

Themen folgen