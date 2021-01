14:16 Uhr

Eisplatte kracht auf A8 von Lkw auf Transporter: Polizei warnt vor Fehlverhalten

Wenn Eisplatten in die Frontscheibe krachen, kann das lebensgefährlich sein.

Auf der A8 hat sich eine Eisplatte von einem Lkw gelöst und ist in die Frontscheibe eines Kleinlasters gekracht. Jetzt warnt die Ulmer Polizei.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in diesem Winter in der Region: Eisplatten, die von Fahrzeugen herunterfallen, können im Straßenverkehr zur großen Gefahr werden. Diese Erfahrung machte am Montag auch der Fahrer eines Kleintransporters auf der A8 bei Dornstadt.

Kurz nach 8 Uhr fuhr der 32-Jährige mit seinem Kleinlaster in Richtung München. Bei Dornstadt wollte er einen Sattelzug überholen und fuhr deshalb vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen.

Unfall auf A8 bei Dornstadt: Eisplatte kracht in Frontscheibe

In diesem Moment rutschte eine größere Eisplatte vom Sattelauflieger. Sie stürzte in Richtung der mittleren Spur und traf die Frontscheibe des Kleinlasters.

Die Scheibe riss, hielt aber weiter stand. Der 32-Jährige musste dennoch anhalten. Der Sattelzug fuhr aber weiter. Dessen Kennzeichen konnte sich der 32-Jährige aber merken.

Jetzt muss die Polizei noch ermitteln, wer zur Unfallzeit am Steuer saß. Den Fahrer erwartet dann eine Anzeige. Denn nach Angaben der Polizei muss grundsätzlich jeder Kraftfahrzeugführer sein Fahrzeug eis- und schneefrei halten. Macht er dies nicht, kann ein Verwarnungsgeld von 25 Euro fällig werden. Bei einem Unfall drohen dem Fahrer sogar bis zu 120 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Kommen gar Menschen zu Schaden, zieht dies eine Strafanzeige nach sich.

Ulmer Polizei gibt Tipps: Was LKW-Fahrer vor der Abfahrt tun sollten

LKW-Fahrer müssten demnach vor der Abfahrt das Fahrzeug prüfen und darauf achten, dass von ihm keine Gefahren ausgehen. Schnee oder Eisplatten, die sich auf großflächigen Dächern bilden, können für Andere lebensgefährlich werden. Derart gefährliche Dachlasten müssen vor Fahrtantritt entfernt werden.

Autofahrer sollten bei entsprechenden Witterungen damit rechnen, dass ihnen von einem vorausfahrenden LKW eine Eisplatte entgegenkommen kann. Aus diesem Grund sollten sie ausreichend Abstand halten und nach Möglichkeit auf ein Überholen verzichten. (az)

