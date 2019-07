vor 53 Min.

Festnahmen nach Fackel-Angriff auf Roma-Familie

Weil Unbekannte Ende Mai im Erbacher Ortsteil Dellmensingen eine brennende Fackel geworfen hatten, durchsuchte die Polizei am Dienstag mehrere Wohnungen in Erbach und Blaustein. Symbolfoto.

Es war versuchter Mord: Nach Attacken auf eine Roma-Familie meldet Polizei Ermittlungserfolg.

Weil Unbekannte Ende Mai im Erbacher Ortsteil Dellmensingen eine brennende Fackel geworfen hatten, durchsuchte die Polizei am Dienstag mehrere Wohnungen in Erbach und Blaustein. Wie berichtet, hatte sich eine Familie auf einer Wiese an der Werdensteinstraße am Ortsrand von Erbach-Dellmensingen niedergelassen. Dort standen die Wohnwagen der Roma. an einem Samstagabend im Juni, kurz nach 23 Uhr, sei ein dunkler Kleinwagen vorgefahren, berichtete die Familie später der Polizei.

Die vier oder fünf Insassen hätten etwas gerufen. Einer hätte gar eine brennende Fackel aus dem Auto geworfen. Die blieb nur wenig von den Wohnwagen entfernt auf einer Wiese liegen. Mittlerweile gehen die Ermittler von einer fremdenfeindlichen, antiziganistischen Tat aus. Sie schließen auch eine Brandgefahr nicht mehr aus, so die Behörden in einer gemeinsame Mitteilung. Die Unbekannten flüchteten sofort wieder. Verängstigt verständigten die Roma die Polizei.

Die intensiven Ermittlungen der Polizei ergaben jetzt einen Tatverdacht gegen acht Männer aus Erbach und Blaustein. Die 16 bis 20-Jährigen sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. Am Dienstag durchsuchten mehrere Beamte acht Wohnungen und ein Gartengrundstück in Blaustein und Erbach. Unterstützung erhielt die Ulmer Polizei dabei von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz. Die Beamten nahmen acht Tatverdächtige vorläufig fest. Vier Beschuldigte sollen Morgen aufgrund des erhärteten Tatverdachts dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt werden. Die Ermittler stellten zahlreiche Beweismittel sicher. Diese werden nun ausgewertet. Von ihnen erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise auf den genauen Ablauf und die genauen Hintergründe der Tat. Drei weitere Beschuldigte wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zwischenzeitlich wieder entlassen. Bei einem weiteren Beschuldigten wird derzeit noch geprüft, ob auch dieser dem Haftrichter vorgeführt werden soll. (az)

