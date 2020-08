vor 21 Min.

Fliegerbomben in Neu-Ulm entschärft: B10-Sperrung sorgt für Verkehrschaos

Wenige Wochen nach dem letzten Bombenfund wurden nahe der B10 in Neu-Ulm gleich zwei Blindgänger entdeckt. Für die Entschärfung war eine B10-Sperrung notwendig.

Die zwei Fliegerbomben, die am Mittwochvormittag nahe der B10 in Neu-Ulm entdeckt wurden, sind am Abend erfolgreich entschärft worden. Für die Entschärfung musste die Bundesstraße für gut eine Stunde lang gesperrt werden. Es kam zu langen Staus in Pfuhl und Burlafingen. In der Leipheimer Straße in Pfuhl hat es während der Sperrung einen Motorradunfall gegeben. Schwerer verletzt wurde dabei nach ersten Erkenntnissen niemand, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Gerade einmal sechs Wochen ist der letzte Fund einer Fliegerbombe beim B10-Ausbau im Neu-Ulmer Osten her. Nun wurde am Mittwochvormittag wieder eine Weltkriegs-Hinterlassenschaft gefunden: zwei US-Sprengbomben mit einem Gewicht von jeweils rund 225 Kilogramm.

Bild: Kroha

Bei den planmäßigen Auswertungen von Luftbildern wurden auf einem Acker nahe der Breitenhof-Kreuzung trichterförmige Veränderungen im Boden entdeckt. Bei der Überprüfung vor Ort mit einem Metalldetektor bestätigte sich, dass größere Metallgegenstände dort liegen.

Mit einem Bagger und mit Schaufeln wurde über den Mittag die Stelle vorsichtig freigelegt. Die Blindgänger befanden sich in einer Tiefe von rund zwei bis drei Metern. Sie lagen gut 80 Meter voneinander entfernt. Die Bombenentschärfer des Freistaates Bayern waren im Einsatz.

Zur Entschärfung der Bomben musste die B10 in Neu-Ulm gesperrt werden

Für die Entschärfung der beiden Blindgänger musste die B10 im Abschnitt zwischen dem Kreisel Otto-Hahn-Straße/Otto-Renner-Straße und der Anschlussstelle Burlafingen komplett gesperrt werden. Ebenfalls gesperrt war die Breitenhofstraße in Richtung Finningen.

Die Sperrungen wurden kurzfristig zwischen 18 und 19 Uhr eingerichtet. Örtliche Umleitungen waren ausgeschildert. (AZ)

Weitere Informationen folgen.

