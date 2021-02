vor 31 Min.

Fressnapf zieht ins Iller-Center Senden - Thalia wohl nicht

Plus Tierbedarf statt Schuhe: Fressnapf zieht ins Iller-Center nach Senden. Das Geschäft ersetzt damit die ehemalige Filiale von My Shoes.

Von Carolin Lindner

Ein Leerstand weniger im Sendener Iller-Center: Der Tierbedarf-Anbieter Fressnapf kommt nach Senden. Das Geschäft will die Ladenfläche neben Mister-Lady-Jeans anmieten, die leer steht, seit das Schuhgeschäft My Shoes Mitte 2018 ausgezogen ist. Die Fläche beträgt insgesamt 600 Quadratmeter. Damit füllt sich das Iller-Center in Senden zusehends - und das Thema Thalia ist wohl endgültig vom Tisch.

Mitte 2018 hatten drei Geschäfte im Iller-Center aufgehört, weil ihre Mietverträge nach zehn Jahren ausgelaufen waren: My Shoes, Jeans Fritz und Tony's Coffee. Luigi Macchia und Stefano Treccosti, die schräg gegenüber das Ciao Bella betreiben, bewirten inzwischen an gleicher Stelle wieder ein Café, die Fläche der ehemaligen Jeans-Fritz-Filiale betreibt seit Oktober 2019 das deutsche Textilunternehmen "Ernsting’s family" mit einer Filiale. Die dritte Ladenfläche steht bis dato leer, dort soll nun Fressnapf einziehen.

Fressnapf: Gibt es zu viele Tierbedarf-Anbieter in Senden?

Stadtrat Yusuf Cinici (BiSS) äußerte die Sorge, dass so viele Tierbedarf-Anbieter in Senden sich gegenseitig zu viel Konkurrenz machen. "Müssen wir drei Tiermärkte haben?", fragte er in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. "Nein, aber das ist wie mit Frisören oder Kebap-Läden", sagte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf (CSU). Dort sagten auch manche, dass diese Geschäfte sich teilweise häufen. Die Stadt habe jedoch keinen Einfluss auf die Art der Vermietung - so lange sie erlaubt ist. Nicht erlaubt ist beispielsweise die Ansiedlung eines Buchladens im Sender Norden. Das regeln Einzelhandelskonzept und Bebauungspläne für das betreffende Gebiet.

Fressnapf kommt ins Iller-Center nach Senden. Bild: A. Kaya

Wie berichtet, hätte sich der Buchriese Thalia gerne mit einer Filiale im Iller-Center niedergelassen. Ob für diese Pläne die jetzt an Fressnapf vermietete Fläche angedacht war, ist unbekannt. Derzeit steht zumindest auch noch eine weitere, etwas kleinere Ladenfläche auf gegenüberliegender Seite zwischen Schiesser und Siemes-Schuhcenter leer. Thalia jedoch wird wohl nicht mehr in den Sendener Norden kommen. Der Bauherr des Iller-Centers war im Juli vergangenen Jahres nochmals vor das Verwaltungsgericht Augsburg gezogen - ohne Erfolg.

Thalia darf nicht ins Iller-Center Senden ziehen

Die Klage richtete sich zuletzt gegen eine im Sendener Norden derzeit gültige Veränderungssperre. Das bedeutet, dass nichts mehr umgebaut, abgerissen oder neu gebaut werden darf, bis die in Überarbeitung befindlichen Bebauungspläne für den Norden gelten. Sobald der neue Bebauungsplan im Norden gilt, sollen dort keine innenstadtrelevanten Sortimente mehr erlaubt sein - das endgültige Aus für eine mögliche Ansiedlung Thalias, denn Bücher gehören zur innenstadtrelevanten Sparte.

Fressnapf dagegen passt vom Sortiment her laut Einzelhandelskonzept in den Sendener Norden. Im jüngsten Bauausschuss stellte der Bauherr des betreffenden Iller-Center-Bereichs, die "German Retail Box (Jersey) Lazarus Ltd.", in einem ersten Schritt eine Bauvoranfrage. Der Grund: Er muss eine Nutzungsänderung von einem Schuhmarkt in einen Fachmarkt für Tiernahrung und Tierzubehör für die Fläche im Einkaufszentrum beantragen. Dafür muss eine Ausnahme von der geltenden Veränderungssperre gemacht werden. Der Bauausschuss der Stadt Senden stimmte der Bauvoranfrage mitsamt einer Ausnahme von der Veränderungssperre zu, da Tierbedarf nicht als zentrenrelevant gilt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen